Piaggio, firmato l’accordo di solidarietà fino al 31 ottobre: intesa tra azienda e sindacati

Accordo raggiunto tra Piaggio e le organizzazioni sindacali sul contratto di solidarietà che resterà in vigore fino al 31 ottobre. A sottoscrivere l’intesa sono state Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, che hanno definito l’intesa una misura necessaria per affrontare l’attuale fase di difficoltà produttiva e di mercato.

Secondo quanto comunicato dai sindacati, si tratta di “una scelta sofferta, ma necessaria, per tutelare l'occupazione e dare una risposta alla crisi di mercato che sta investendo Piaggio”. Le organizzazioni dei lavoratori spiegano che l’obiettivo prioritario della trattativa è stato quello di contenere gli effetti della contrazione produttiva, garantendo al tempo stesso la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nel corso del confronto con l’azienda, i sindacati sostengono di aver ottenuto un miglioramento delle condizioni previste dalla normativa ordinaria sugli ammortizzatori sociali. In particolare, l’accordo definisce modalità di riduzione dell’orario di lavoro che dovrebbero consentire una distribuzione più equilibrata dei sacrifici tra i dipendenti coinvolti.

Fim, Fiom e Uilm sottolineano tuttavia che gli strumenti di sostegno non possono trasformarsi in una soluzione permanente. “Gli ammortizzatori sociali non possono diventare una soluzione strutturale: sono uno strumento per affrontare una fase di difficoltà, ma non possono sostituire una vera politica industriale”, affermano le sigle sindacali.

Da qui la richiesta rivolta all’azienda di rafforzare il piano industriale con investimenti mirati su nuovi prodotti, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo. Secondo i sindacati, soltanto una strategia di rilancio industriale potrà consentire a Piaggio di recuperare competitività e consolidare la produzione nello stabilimento di Pontedera, in un contesto economico definito tra i più complessi degli ultimi anni.

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