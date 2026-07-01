'51° Pasolini': alla libreria NessunDove di Empoli una serata tra letture e approfondimenti

Giovedì 9 luglio, alle ore 21:30, la libreria NessunDove, nel centro storico di Empoli, ospiterà “51° Pasolini”, una serata di approfondimento e letture dedicata a Pier Paolo Pasolini, scrittore, poeta, regista e intellettuale tra le figure più decisive e discusse del Novecento italiano.

A 51 anni dalla sua scomparsa, Pasolini continua a interrogare il presente con una forza che non sembra essersi consumata. La sua opera, attraversata da poesia, critica sociale, cinema, politica e contraddizione, resta uno degli strumenti più lucidi — e meno addomesticabili — per leggere l’Italia, le sue trasformazioni e le sue inquietudini.

La serata nasce con l’intento di ricordare e riscoprire Pasolini attraverso un percorso condiviso: dalle letture ad alta voce di alcune delle sue pagine più intense fino a un approfondimento sulla sua produzione cinematografica, straordinaria e rivoluzionaria, capace ancora oggi di generare domande, discussioni e qualche salutare disagio intellettuale.

L’incontro è realizzato in collaborazione con il Gruppo di Lettura “Finzioni” e con il Cineclub Il Culturale Empoli.

L’evento è gratuito e aperto a tutte e tutti, la prenotazione non è obbligatoria ma gradita.

Fonte: Libreria NessunDove - Ufficio Stampa

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