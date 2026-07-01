Plures Alia, possibili disagi per assemblee dei lavoratori

Plures Alia informa che la RSU aziendale ha indetto alcune assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono servizi nei territori dell’area fiorentina, empolese,

pistoiese e pratese – della durata media di due ore ciascuna – nei turni di lavoro di mattina, pomeriggio e notte (10-12/13-15/20-22).

Di conseguenza potranno verificarsi rallentamenti nello svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade e nell’attività degli Ecocentri, degli Ecofurgoni, degli Infopoint del Punto Alia e degli sportelli Tari.

Questo in dettaglio il calendario delle assemblee per aree territoriali:

- Comprensorio Empolese Valdelsa: giovedì 2 luglio

- Area pratese: venerdì 3 luglio

- Firenze (capoluogo, Chianti e Valdarno fiorentino): martedì 7 luglio

- Area pistoiese (Pistoia, Pieve a Nievole, Pescia): mercoledì 8 luglio

Plures Alia assicurando il massimo impegno affinché la situazione sia riportata alla normalità nel minore tempo possibile, ricorda ai cittadini che dal 15 giugno al 30 agosto sono in vigore misure specifiche per affrontare le ondate di calore, tutelando la salute dei lavoratori impegnati nei servizi esterni, senza ridurre la qualità del servizio ai cittadini. Nel dettaglio, i servizi di raccolta porta a porta previsti nel turno pomeridiano vengono svolti in orario serale, con avvio delle attività a partire dalle 20 del giorno di ritiro previsto da calendario. Per i cittadini non cambia nulla nelle modalità di conferimento.

Con l’occasione si ricorda che per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Alia tramite Aliapp, la App gratuita scaricabile per sistemi IOS ed Android, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.

888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

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