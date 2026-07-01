Raccolta rifiuti: variazioni nel centro storico di Empoli per il 'Luglio Empolese'

In occasione del “Luglio Empolese” e del previsto incremento di presenze nel centro storico cittadino, Plures Alia, in accordo con l'Amministrazione comunale, modifica temporaneamente il servizio di raccolta porta a porta.

Da giovedì 2 a venerdì 31 luglio, nelle aree interessate, i rifiuti differenziati dovranno essere esposti entro le ore 20 della sera precedente al giorno di raccolta indicato dal calendario ordinario. La variazione, in vigore soltanto per le utenze domestiche, è stata predisposta per agevolare le operazioni di raccolta e garantire una gestione più efficiente del servizio durante lo svolgimento delle iniziative del “Luglio Empolese”. Rispetto al calendario in vigore, quindi, i cittadini dovranno esporre entro le 20: domenica rifiuti organici, lunedì carta e cartone, martedì imballaggi e contenitori in plastica metalli, tetrapak e polistirolo, mercoledì il residuo non differenziabile e giovedì rifiuti organici.

Le modifiche riguardano le seguenti vie e piazze del centro storico: via del Papa, via del Giglio, Canto Guelfo, Canto Ghibellino, Canto Pretorio, Canto degli Zolfanelli, piazzetta della Propositura, via Ridolfi (intero tratto), via Lavagnini, piazza Madonna della Quiete, via Chiara, piazza della Vittoria, piazza Farinata degli Uberti, oltre a tutti i vicoli che si diramano dalle principali vie del centro storico, come via del Gelsomino e Vicolo della Gendarmeria.

Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare Aliapp, l'app gratuita disponibile per dispositivi iOS e Android, oppure contattare il call center di Plures Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800 888333 (gratuito da rete fissa), 199 105105 (da rete mobile, secondo il piano tariffario del proprio operatore) e 0571 1969333 (da rete fissa e mobile).

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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