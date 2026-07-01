Ricercato, la polizia bussa ma lui non apre: arrestato dopo l'arrivo dei pompieri

Un 65enne, ricercato per furto aggravato e condannato a otto mesi, è stato arrestato a Pisa dopo una situazione curiosa. La polizia, grazie a alcuni appostamenti, ha scoperto che l'uomo viveva nel quartiere di Cisanello a casa dell'anziana madre. Gli agenti sono andati lì e hanno chiesto di entrare.

Il ricercato, mentre la madre affermava di non fidarsi e di non voler aprire, si è rifugiato sul balcone di casa, acquattandosi vicino la ringhiera. Dopo molti minuti di mediazione, senza successo, gli operatori hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per raggiungere con una scala il balcone o forzare la porta di ingresso.

Soltanto all’arrivo dei pompieri, il 65enne ha desistito e ha aperto la porta, dicendo di non aver capito che a bussare era stata la polizia. È stato così accompagnato in Questura e, dopo l’espletamento degli adempimenti di rito, portato in carcere.