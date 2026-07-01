Rotary Club Comprensorio del Cuoio: passaggio del martelletto, Fausto Bianchi nuovo Presidente per il 2026/2027

Giovedì 25 giugno 2026, presso il ristorante La Casa Rossa di Ponte a Cappiano, si è svolta la tradizionale Cerimonia del Passaggio del Martelletto del Rotary Club Santa Croce sull'Arno – Comprensorio del Cuoio, appuntamento che segna simbolicamente il passaggio della guida del Club tra il Presidente uscente e quello entrante, nel segno della continuità dei valori e dell'impegno rotariano.

Alla presenza di numerosi soci, familiari e ospiti, il Presidente uscente Antonio Martini ha concluso il proprio anno di mandato cedendo il collare e il martelletto al nuovo Presidente Fausto Bianchi, chiamato a guidare il Club nell'anno rotariano 2026/2027.

La serata ha visto la partecipazione dell'Assistente del Governatore del Distretto 2071 Andrea Parisi, l’Assistente del Governatore del Distretto 2071 eletto, dei Presidenti dei Rotary Club dell'Area Toscana 1, della Sindaca del Comune di Montopoli in Val d'Arno Linda Vanni, che ha portato il saluto dell'Amministrazione Comunale, di Vanessa Betta, dirigente dei punti vendita Conad di Ponte a Egola e Santa Croce sull'Arno, e del Responsabile della Caritas locale, oltre a numerosi amici del Rotary e

rappresentanti del mondo associativo e imprenditoriale del territorio.

Nel suo intervento conclusivo, Antonio Martini ha ripercorso i momenti più significativi dell'annata appena conclusa, ricordando i numerosi progetti di service realizzati a favore della comunità, le iniziative culturali, le attività benefiche e gli incontri che hanno caratterizzato un anno intenso, improntato ai valori dell'amicizia, della solidarietà e del servizio.

Il Presidente uscente ha inoltre espresso un sentito ringraziamento al Consiglio Direttivo, ai Presidenti delle Commissioni e a tutti i soci che, con entusiasmo e spirito di collaborazione, hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati, confermando il ruolo del Club quale protagonista attivo nella vita del Comprensorio del Cuoio.

Particolarmente apprezzato è stato l'intervento della Sindaca Linda Vanni, che ha sottolineato l'importanza dell'attività svolta dal Rotary a sostegno della collettività e il valore della collaborazione tra le istituzioni e le associazioni di servizio impegnate sul territorio.

Ricevuto il collare, il neo Presidente Fausto Bianchi ha illustrato le linee guida del proprio mandato, ponendo l'accento sulla volontà di dare continuità al percorso intrapreso negli ultimi anni, valorizzando i principi del Rotary International e ponendo particolare attenzione ai service rivolti al territorio, alla collaborazione con le istituzioni, al coinvolgimento dei giovani e al rafforzamento dei rapporti di amicizia che costituiscono il fondamento dell'esperienza rotariana.

Nel corso del suo intervento ha ribadito come il Rotary debba continuare ad essere un luogo di amicizia, crescita personale e condivisione di competenze, capace di trasformare le idee in azioni concrete a beneficio del territorio, coinvolgendo sempre più i soci in un clima di partecipazione e collaborazione.

La cerimonia si è conclusa con un caloroso brindisi augurale rivolto a Fausto Bianchi e al nuovo Consiglio Direttivo.

Un passaggio di testimone che rinnova l'impegno del Rotary Club Santa Croce sull'Arno – Comprensorio del Cuoio a perseguire gli ideali del Rotary International, continuando ad essere un punto di riferimento per il territorio attraverso iniziative di servizio, amicizia e attenzione verso la comunità, nella consapevolezza che il valore più grande del Rotary risiede nella capacità di mettere le proprie competenze al servizio degli altri.

Fonte: Rotary Club Santa Croce - Comprensorio del Cuoio - Ufficio Stampa