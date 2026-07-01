Siena, consegnati i caschi rossi a sette nuovi capisquadra dei Vigili del Fuoco

Si è svolta presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena la cerimonia di consegna dei tradizionali caschi rossi ai sette Vigili del Fuoco che hanno conseguito la qualifica di Caposquadra, al termine del previsto percorso formativo e del superamento dell'esame finale.

L'evento ha rappresentato un momento particolarmente significativo per il personale del Corpo e per i familiari presenti, sottolineando il valore dell'impegno, della professionalità e della preparazione che contraddistinguono il ruolo di Caposquadra.

Nel corso della cerimonia, il Comandante, ing. Raffaele Cimmino, ha rivolto il proprio saluto ai neo Capisquadra, esprimendo soddisfazione per il traguardo raggiunto e ricordando come il nuovo incarico comporti maggiori responsabilità nel coordinamento delle squadre di soccorso e nella gestione degli interventi operativi. Ha inoltre evidenziato l'importanza della formazione continua e della crescita professionale quale elemento fondamentale per garantire un servizio di soccorso sempre più efficace e qualificato a favore della collettività.

La consegna del casco rosso, simbolo dell'assunzione del nuovo ruolo, ha concluso la cerimonia, sancendo ufficialmente l'ingresso dei sette Vigili del Fuoco nelle funzioni di Caposquadra.

L'iniziativa ha rappresentato un'occasione di condivisione e di riconoscimento dell'impegno profuso dal personale, confermando l'importanza della valorizzazione delle competenze e della preparazione tecnica all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

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