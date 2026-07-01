Siena, Palio del 2 luglio: il Leocorno vince la prova generale

Si svolgerà questo pomeriggio, mercoledì 1 luglio, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45, la quinta prova del Palio del 2 luglio 2026. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova generale.
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
Drago
Diego Minucci
Eberardo
Giraffa
Federico Guglielmi detto Tamuré
Diosu De Campeda
Leocorno
Andrea Sanna detto Virgola
Volpino
Onda
Carlo Sanna detto Brigante
Anda e Bola
Oca
Sebastiano Murtas detto Grandine
Benitos
Bruco
Michel Putzu detto Spago
Donrodrigo
Civetta
Giuseppe Zedde detto Gingillo
Viso D’Angelo
Valdimontone
Salvadore Nieddu
Canarinu
Aquila
Giovanni Atzeni detto Tittia
Diodoro
Torre
Enrico Bruschelli detto Bellocchio
Entu de P.Ulpu
Secondo l’articolo 62 del “Regolamento per il Palio”, le Contrade prendono posto quest’oggi all’interno dei canapi nell’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione, cosiddetto “numero d’orecchio”: Drago, Giraffa, Leocorno, Onda, Oca, Bruco, Civetta, Valdimontone, Aquila, Torre (rincorsa).
Il Leocorno vince la Prova generale
È stata la Contrada del Leocorno a vincere questo pomeriggio, mercoledì 1 luglio, la quinta prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Volpino e il fantino Andrea Sanna detto Virgola. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova generale, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:
POSTO AI CANAPI
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
1
Drago
Diego Minucci
Eberardo
2
Giraffa
Federico Guglielmi detto Tamurè
Diosu De Campeda
3
Leocorno
Andrea Sanna detto Virgola
Volpino
4
Onda
Carlo Sanna detto Brigante
Anda e Bola
5
Oca
Giosuè Carboni detto Carburo
Benitos
6
Bruco
Dino Pes detto Velluto
Donrodrigo
7
Civetta
Giuseppe Zedde detto Gingillo
Viso D’Angelo
8
Valdimontone
Salvatore Nieddu
Canarinu
9
Aquila
Giovanni Atzeni detto Tittia
Diodoro
rincorsa
Torre
Enrico Bruschelli detto Bellocchio
Entu de P.Ulpu
Per la sesta prova (Provaccia, domani mattina, mercoledì 2 luglio, ore 9) l’ordine ai canapi sarà inverso rispetto all’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (così detto “numero d’orecchio”): Torre, Aquila, Valdimontone, Civetta, Bruco, Oca, Onda, Leocorno, Giraffa, Drago (rincorsa).
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
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