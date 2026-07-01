Siena, Palio del 2 luglio: il Leocorno vince la prova generale

Attualità Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

Si svolgerà questo pomeriggio, mercoledì 1 luglio, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45, la quinta prova del Palio del 2 luglio 2026. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova generale.

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

Drago

Diego Minucci

Eberardo

Giraffa

Federico Guglielmi detto Tamuré

Diosu De Campeda

Leocorno

Andrea Sanna detto Virgola

Volpino

Onda

Carlo Sanna detto Brigante

Anda e Bola

Oca

Sebastiano Murtas detto Grandine

Benitos

Bruco

Michel Putzu detto Spago

Donrodrigo

Civetta

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Viso D’Angelo

Valdimontone

Salvadore Nieddu

Canarinu

Aquila

Giovanni Atzeni detto Tittia

Diodoro

Torre

Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Entu de P.Ulpu

Secondo l’articolo 62 del “Regolamento per il Palio”, le Contrade prendono posto quest’oggi all’interno dei canapi nell’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione, cosiddetto “numero d’orecchio”: Drago, Giraffa, Leocorno, Onda, Oca, Bruco, Civetta, Valdimontone, Aquila, Torre (rincorsa).

Il Leocorno vince la Prova generale

È stata la Contrada del Leocorno a vincere questo pomeriggio, mercoledì 1 luglio, la quinta prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Volpino e il fantino Andrea Sanna detto Virgola. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova generale, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

1

Drago

Diego Minucci

Eberardo

2

Giraffa

Federico Guglielmi detto Tamurè

Diosu De Campeda

3

Leocorno

Andrea Sanna detto Virgola

Volpino

4

Onda

Carlo Sanna detto Brigante

Anda e Bola

5

Oca

Giosuè Carboni detto Carburo

Benitos

6

Bruco

Dino Pes detto Velluto

Donrodrigo

7

Civetta

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Viso D’Angelo

8

Valdimontone

Salvatore Nieddu

Canarinu

9

Aquila

Giovanni Atzeni detto Tittia

Diodoro

rincorsa

Torre

Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Entu de P.Ulpu

Per la sesta prova (Provaccia, domani mattina, mercoledì 2 luglio, ore 9) l’ordine ai canapi sarà inverso rispetto all’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (così detto “numero d’orecchio”): Torre, Aquila, Valdimontone, Civetta, Bruco, Oca, Onda, Leocorno, Giraffa, Drago (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

Notizie correlate

Siena
Attualità
1 Luglio 2026

Siena, consegnati i caschi rossi a sette nuovi capisquadra dei Vigili del Fuoco

Si è svolta presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena la cerimonia di consegna dei tradizionali caschi rossi ai sette Vigili del Fuoco che hanno conseguito la qualifica [...]

Siena
Attualità
1 Luglio 2026

Palio 2 luglio, il Valdimontone vince la quarta prova

E’ stata la Contrada di Valdimontone a vincere questa mattina, mercoledì 1 luglio, la quarta prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Canarinu e il fantino Salvatore [...]

Siena
Attualità
30 Giugno 2026

Palio 2 luglio, il Bruco vince la terza prova

E’ stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questo pomeriggio, martedì 30 giugno, la terza prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Donrodrigo scosso. Regolare l’uscita [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

torna a inizio pagina