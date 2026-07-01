Siena, Palio del 2 luglio: il Leocorno vince la prova generale

Si svolgerà questo pomeriggio, mercoledì 1 luglio, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45, la quinta prova del Palio del 2 luglio 2026. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova generale.

CONTRADA FANTINO CAVALLO Drago Diego Minucci Eberardo Giraffa Federico Guglielmi detto Tamuré Diosu De Campeda Leocorno Andrea Sanna detto Virgola Volpino Onda Carlo Sanna detto Brigante Anda e Bola Oca Sebastiano Murtas detto Grandine Benitos Bruco Michel Putzu detto Spago Donrodrigo Civetta Giuseppe Zedde detto Gingillo Viso D’Angelo Valdimontone Salvadore Nieddu Canarinu Aquila Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro Torre Enrico Bruschelli detto Bellocchio Entu de P.Ulpu

Secondo l’articolo 62 del “Regolamento per il Palio”, le Contrade prendono posto quest’oggi all’interno dei canapi nell’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione, cosiddetto “numero d’orecchio”: Drago, Giraffa, Leocorno, Onda, Oca, Bruco, Civetta, Valdimontone, Aquila, Torre (rincorsa).

Il Leocorno vince la Prova generale

È stata la Contrada del Leocorno a vincere questo pomeriggio, mercoledì 1 luglio, la quinta prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Volpino e il fantino Andrea Sanna detto Virgola. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova generale, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Drago Diego Minucci Eberardo 2 Giraffa Federico Guglielmi detto Tamurè Diosu De Campeda 3 Leocorno Andrea Sanna detto Virgola Volpino 4 Onda Carlo Sanna detto Brigante Anda e Bola 5 Oca Giosuè Carboni detto Carburo Benitos 6 Bruco Dino Pes detto Velluto Donrodrigo 7 Civetta Giuseppe Zedde detto Gingillo Viso D’Angelo 8 Valdimontone Salvatore Nieddu Canarinu 9 Aquila Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro rincorsa Torre Enrico Bruschelli detto Bellocchio Entu de P.Ulpu

Per la sesta prova (Provaccia, domani mattina, mercoledì 2 luglio, ore 9) l’ordine ai canapi sarà inverso rispetto all’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (così detto “numero d’orecchio”): Torre, Aquila, Valdimontone, Civetta, Bruco, Oca, Onda, Leocorno, Giraffa, Drago (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

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