Squalo capopiatto di circa quattro metri trovato incagliato a Follonica

Uno squalo capopiatto di circa quattro metri è stato trovato morto e incagliato in una spiaggia di Follonica, nel Grossetano. A avvistarlo nella mattinata di mercoledì 1 luglio sono stati dei bagnanti. Una volta recuperata la carcassa è stata trasferita al porto di Scarlino.

Il professor Primo Micarelli, esperto di fauna marina, ha effettuato la dissezione scientifica dell'esemplare. L'obiettivo è quello di stabilire la causa della morte.

Lo squalo capopiatto è una specie di profondità che vive nel mar Mediterraneo, si incontra in casi rarissimi. Si tratta di un predatore di fondale, per l'uomo è innocuo.

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