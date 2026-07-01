Tempo pieno scuole, la replica del Comune di San Miniato: "Realtà diversa". FI: "Aprire tavolo di confronto"

"Le affermazioni diffuse dal Coordinamento di Forza Italia San Miniato sul tempo pieno nelle scuole non trovano riscontro nei dati e nei servizi effettivamente attivi". L’amministrazione comunale di San Miniato replica alla nota diffusa dal partito politico, nella quale veniva sostenuto che il servizio di tempo pieno sarebbe attivo esclusivamente nella scuola de La Scala.

"Quanto riportato da Forza Italia è privo di fondamento e dimostra una scarsa conoscenza dei servizi che il Comune porta avanti da anni sul proprio territorio – dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla scuola Matteo Squicciarini –. Il tempo pieno non è limitato a un solo plesso scolastico, ma rappresenta un investimento strutturale dell’Amministrazione, sviluppato progressivamente attraverso una costante collaborazione con le istituzioni scolastiche e con l’Ufficio Scolastico Regionale".

L’offerta del tempo pieno, spiega il Comune, è stata progressivamente ampliata negli ultimi anni. Si svolge in tutto il plesso Collodi de La Serra e dall’anno scolastico 2023/2024 il servizio è stato esteso anche alla scuola Collodi di Ponte a Elsa. Si aggiunge poi la sezione attiva da oltre dieci anni presso la scuola Galilei di Ponte a Egola, oltre al plesso Giusti de La Scala.

"Riteniamo importante che il confronto pubblico si basi su dati verificabili e informazioni corrette", proseguono sindaco e assessore nella replica. Nell’ottobre 2025 il Comune, viene evidenziato, ha inoltre avviato un confronto con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo "F. Sacchetti" per valutare la richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana di attivare il tempo pieno anche in uno dei due plessi di San Miniato Basso.

"Non abbiamo mai considerato - concludono - il tempo pieno come un semplice prolungamento dell’orario scolastico, ma uno dei pilastri del sistema educativo locale. Un modello pedagogico che valorizza il tempo come risorsa educativa, favorendo attività laboratoriali, approfondimenti e una crescita armonica delle bambine e dei bambini, oltre a rappresentare un sostegno concreto alle famiglie, facilitando la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro".

Forza Italia San Miniato: "Aprire tavolo di confronto per rendere scuola più efficiente"

Dopo l'iniziale comunicato stampa di Forza Italia San Miniato, che sul tempo pieno invitava "sindaco, l'assessore alla Scuola e i dirigenti scolastici ad aprire un confronto serio con l'Ufficio Scolastico Territoriale, seguendo l'esempio di Santa Croce sull'Arno", seguito dalla replica del Comune, il coordinamento locale del partito torna sul tema.

"Prendiamo atto della precisazione del Sindaco e dell’Assessore riguardo alla presenza del tempo pieno in alcuni plessi del nostro territorio. Se nel nostro precedente intervento vi è stata un’imprecisione, la riconosciamo senza difficoltà" rispondono in una nuova nota da Forza Italia San Miniato. "Ma il punto che volevamo sollevare resta intatto. La domanda non è se esista o meno qualche esperienza di tempo pieno. La domanda è se il modello scolastico che oggi offre San Miniato sia davvero all’altezza delle esigenze delle famiglie e dei ragazzi. Per noi la risposta è no.

Una scuola moderna non si misura soltanto dal numero delle classi a tempo pieno. Si misura dalla qualità degli edifici, dalla sicurezza degli ambienti, dall’attenzione verso gli studenti, dal sostegno alle famiglie e dalla capacità di investire concretamente nell’istruzione. Negli ultimi anni abbiamo assistito a episodi che hanno giustamente preoccupato molti genitori: dalle segnalazioni di mosche trovate nel pane delle mense scolastiche ai secchi sistemati per raccogliere infiltrazioni d’acqua, fino ai problemi di riscaldamento durante il periodo invernale. Non sono fatti inventati dall’opposizione, ma criticità che hanno alimentato un diffuso malcontento tra le famiglie. Per questo riteniamo che liquidare ogni osservazione come una polemica politica sia un’occasione persa. Noi crediamo che da questo dibattito possa nascere qualcosa di utile. Se il sistema attuale viene ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione, noi pensiamo invece che possa e debba essere migliorato".

Da FI aggiungono nella controreplica: "Rilanciamo una proposta semplice: apriamo un tavolo di confronto con amministrazione comunale, dirigenti scolastici, insegnanti, rappresentanti dei genitori e Ufficio Scolastico. Confrontiamoci senza pregiudizi su come rendere la scuola di San Miniato più moderna, più efficiente e più vicina ai bisogni delle famiglie. Non ci interessa stabilire chi abbia ragione. Ci interessa che, tra qualche anno, i genitori possano dire che la scuola di San Miniato è diventata un punto di riferimento per qualità dei servizi, strutture e offerta educativa. Se questo confronto porterà anche un solo miglioramento concreto per i nostri ragazzi, allora il dibattito di questi giorni sarà stato utile. Ed è questo, da sempre, il nostro unico obiettivo".

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