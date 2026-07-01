Tenta furto a scuola, poi evade dai domiciliari: arrestato due volte in poche ore a San Miniato

Un doppio intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto, in due distinte circostanze e nel giro di poche ore, della stessa persona a San Miniato, in provincia di Pisa, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio intensificata nel fine settimana.

Il primo episodio si è verificato nella serata del 27 giugno, quando una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 ha indicato la presenza di un individuo intento a forzare l’ingresso dell’Istituto Comprensivo “Sacchetti”. L’intervento dell’Aliquota Radiomobile del NORM ha consentito ai militari di raggiungere rapidamente il plesso scolastico e di bloccare il soggetto ancora all’interno dell’edificio, impedendo l’eventuale sottrazione di beni o ulteriori danneggiamenti.

L’uomo, un cittadino italiano, è stato quindi arrestato in flagranza per tentato furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

La vicenda ha tuttavia avuto un seguito nelle ore successive. Secondo quanto ricostruito, il soggetto si sarebbe allontanato dalla propria abitazione violando le prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria, rendendosi di fatto irreperibile.

È in questo contesto che, durante un servizio di pattugliamento, i Carabinieri della Stazione di Ponte a Egola hanno individuato l’uomo nel corso di una manifestazione pubblica, dove avrebbe tentato di confondersi tra i presenti. Il riconoscimento da parte dei militari ha portato a un secondo arresto in flagranza, questa volta per evasione.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza dell’Arma, su disposizione della Procura della Repubblica di Pisa, in attesa dell’udienza di convalida. Il procedimento ha successivamente confermato gli arresti e disposto nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni a settimana.

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