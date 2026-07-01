Treni, sbloccate risorse per tratta Città di Castello-Sansepolcro. Boni: "Notizia importante"

"Quella dello ‘sblocco’ delle risorse FSC destinate ai lavori di ripristino e ammodernamento della tratta FCU Città di Castello-Sansepolcro e dell’imminente avvio dell’opera è una notizia importante e molto attesa, visto che si tratta di un’opera cruciale per lo sviluppo della Valtiberina e per i suoi collegamenti verso l’Umbria, ma anche per il Casentino e l'intera provincia di Arezzo". A dirlo l’assessore ai trasporti ed alle infrastrutture della Regione Toscana Filippo Boni, dopo aver appreso dall’Umbria la notizia ufficiale dello ‘sblocco’ di 55 milioni di euro FSC destinati all’infrastruttura ferroviaria.

"Siamo molto lieti di questo risultato – ha aggiunto - visto che il collegamento ferroviario tra Città di Castello e Sansepolcro supera i confini amministrativi: unisce due regioni e garantisce il diritto alla mobilità di migliaia di cittadini, studenti e pendolari. Modernizzare questa linea è essenziale, sia per lo sviluppo della mobilità sostenibile, sia per sostenere l’economia dell’area".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa