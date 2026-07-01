Trenitalia, lavori sulla linea Genova-Pisa-Roma: modifiche alla circolazione fino al 12 dicembre

Modifiche alla circolazione dal lunedì al venerdì tra le 9.20 e le 13.20 per lavori tra Sarzana e Massa Centro; previste sospensioni del cantiere in alcuni periodi estivi e aggiornati i canali di acquisto
Da oggi, 1° luglio, al 12 dicembre 2026 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Pisa-Roma subirà delle modifiche tra le ore 9.20 e le 13.20, dal lunedì al venerdì, per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Sarzana e Massa Centro.
I lavori saranno sospesi dal 6 al 10 luglio, dal 26 al 30 luglio e dal 1° al 31 agosto.
Frecce
I collegamenti Frecciarossa 8606 e Frecciabianca 8605, subiranno allungamenti dei tempi di viaggio fino a 15 minuti, dal lunedì al venerdì tra Campiglia Marittima e Roma Termini.
Regionale di Trenitalia
Alcuni treni del Regionale di Trenitalia in servizio sulle tratte Firenze-Pisa-La Spezia, La Spezia-Parma subiranno modifiche di orario o limitazioni di percorso.
I canali di acquisto sono aggiornati.
Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.
A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.
Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
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