Tryout Abc, a luglio allenamenti aperti per settore giovanile e minibasket

Prosegue anche nel mese di luglio l’attività sportiva in casa Abc Castelfiorentino. Oltre al Summer Camp, dal 6 al 30 luglio al via un’attività pomeridiana dedicata ai nati tra il 2011 e il 2017, aperta sia ai tesserati Abc sia ai non tesserati che abbiano voglia fare un’esperienza in gialloblu: in programma tre sedute di allenamento settimanali che si concentreranno su lavoro individuale, lavoro fisico e lavoro tecnico, con particolare attenzione ai fondamentali.
INFORMAZIONI DI BASE
- annate interessate: dal 2011 al 2017
- periodo: dal 6 al 30 luglio
- campo: palazzetto dello sport “Nedo Betti” viale Roosevelt
- giorni: lunedì, martedì, giovedì
- orari: 16:00-17:30 (nati 2015/2016/2017) – 17:30-19:00 (nati 2011/12/13/14)
- costo: 20 euro a settimana
- attività: lavoro individuale; lavoro fisico a corpo libero e con utilizzo di piccoli attrezzi per sviluppo di coordinazione e forza; lavoro tecnico di sviluppo dei fondamentali con particolare attenzione al tiro
E’ necessario presentare il certificato medico sportivo in corso di validità.
Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 0571 61661 o via mail all’indirizzo info@abccastelfiorentino.it.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino
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