Tryout Abc, a luglio allenamenti aperti per settore giovanile e minibasket

Prosegue anche nel mese di luglio l’attività sportiva in casa Abc Castelfiorentino. Oltre al Summer Camp, dal 6 al 30 luglio al via un’attività pomeridiana dedicata ai nati tra il 2011 e il 2017, aperta sia ai tesserati Abc sia ai non tesserati che abbiano voglia fare un’esperienza in gialloblu: in programma tre sedute di allenamento settimanali che si concentreranno su lavoro individuale, lavoro fisico e lavoro tecnico, con particolare attenzione ai fondamentali.

INFORMAZIONI DI BASE

annate interessate : dal 2011 al 2017

: dal 2011 al 2017 periodo : dal 6 al 30 luglio

: dal 6 al 30 luglio campo : palazzetto dello sport “Nedo Betti” viale Roosevelt

: palazzetto dello sport “Nedo Betti” viale Roosevelt giorni : lunedì, martedì, giovedì

: lunedì, martedì, giovedì orari : 16:00-17:30 (nati 2015/2016/2017) – 17:30-19:00 (nati 2011/12/13/14)

: 16:00-17:30 (nati 2015/2016/2017) – 17:30-19:00 (nati 2011/12/13/14) costo : 20 euro a settimana

: 20 euro a settimana attività: lavoro individuale; lavoro fisico a corpo libero e con utilizzo di piccoli attrezzi per sviluppo di coordinazione e forza; lavoro tecnico di sviluppo dei fondamentali con particolare attenzione al tiro

E’ necessario presentare il certificato medico sportivo in corso di validità.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 0571 61661 o via mail all’indirizzo info@abccastelfiorentino.it.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino