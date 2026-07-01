Università di Pisa, nominati i nuovi direttori e direttrici dei musei del Sistema Museale di Ateneo

Sono stati nominati i nuovi direttori e le nuove direttrici di otto Musei del Sistema Museale di Ateneo, che entreranno in carica dal 1° luglio per la durata di tre anni. Il Sistema Museale di Ateneo (SMA) riunisce nove musei e collezioni dell’Università di Pisa, un patrimonio scientifico, storico e artistico che svolge un ruolo centrale nelle attività di ricerca, didattica e terza missione dell’Ateneo, promuovendo la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale universitario.

I nomi dei direttori e delle direttrici appena nominati sono: il professor Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto Botanico e Museo Botanico; il professor Gianfranco Natale, direttore del Museo di Anatomia Umana; la professoressa Valentina Giuffra, direttrice del Museo di Anatomia Patologica; la professoressa Elisabetta Giannessi, direttrice del Museo di Anatomia Veterinaria; la professoressa Anna Anguissola, direttrice della Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium; il professor Gianluca Miniaci, direttore delle Collezioni Egittologiche; il professor Massimiliano Razzano, direttore del Museo degli Strumenti di Fisica; il professor Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica. Il direttore del Museo degli Strumenti per il Calcolo rimane il professor Giuseppe Lettieri, in carica dal 15 settembre 2025 fino al 31 ottobre 2026.

I direttori e le direttrici sono responsabili dell’indirizzo scientifico e culturale dei rispettivi musei e collaborano, nell’ambito dello SMA, alla valorizzazione del patrimonio museale dell’Ateneo e allo sviluppo delle attività rivolte alla comunità universitaria e al pubblico.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa