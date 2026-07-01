Via Costa Alberti, cambia circolazione per lavori

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Si informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione di lavori di allacciamento alla rete fognaria da parte della ditta incaricata da Acque S.p.A., sarà istituito, in una sola giornata compresa tra il 6 e il 14 luglio 2026 (la data esatta sarà comunicata dalla ditta esecutrice), un provvedimento temporaneo di modifica della circolazione in via Costa Alberti.

Provvedimenti in vigore dalle ore 7.00 alle ore 18.00

Divieto di transito in entrambi i sensi di marcia;

Divieto di sosta lungo tutta via Costa Alberti.

Le limitazioni interesseranno anche i residenti e saranno escluse esclusivamente le seguenti categorie di veicoli:

mezzi di emergenza;

mezzi di soccorso;

forze di polizia;

mezzi d'opera della ditta incaricata dei lavori.

La data di esecuzione dei lavori sarà individuata dalla ditta appaltatrice all'interno del periodo indicato, escludendo i giorni dal 15 al 19 luglio, in concomitanza con lo svolgimento del Festival Mercantia, per evitare interferenze con la manifestazione.

Sarà installata segnaletica temporanea  sul posto e dovranno essere pertanto utilizzati percorsi alternativi durante l'esecuzione dei lavori.

 

 

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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