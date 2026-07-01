Vinci, un weekend letterario tra poesia, musica e arte

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Un fine settimana ricco di appuntamenti

Il primo fine settimana di Luglio a Vinci comincia con una serata dedicata alle letture di Tamara Morelli e del suo libro “In Toscana tra storia e poesia”. L’evento apre la Serata per la pace, con il dialogo dell’autrice con Nicola Baronti, la cena conviviale e lo spettacolo di fine serata che vedrà protagonisti Mario Costanzi alla chitarra, Sofia Ugolini alla voce e Francesca Ferrali come voce narrante.

Il tutto al Parco Acquaria in Via Belvedere, venerdì 3 luglio dalle 19.30, sotto l’organizzazione dell’Anpi sez. Vinci (informazioni e prenotazioni: 3662519674).

Altra serata conviviale sarà quella delle Rime in circolo, l’ormai consolidato appuntamento organizzato da Pro Loco di Vinci, Tradev e Circolo Arci di Faltognano, che vedrà sessioni di poesia improvvisata in un’atmosfera decisamente popolare. Sabato 4 luglio, dalle 20.30 al Circolo Arci di Faltognano, durante la cena-spettacolo, i commensali saranno allietati da stornelli, canti e ottave rime improvvisate, secondo l’antica tradizione lirica toscana e del Montalbano, e accompagnati dalle rime e dalla musica di Fabrizio Ganugi e Gabriele Ara (informazioni e prenotazioni: 3341804770 o 3498338263).

Ultima tappa per Di-Vino, la serie di mostre accompagnate da degustazioni di vino, appunto, all’enoteca Dianella 1° di Via Pietramarina: sabato 4 luglio è la volta delle sculture di Barbara Fluvi (inaugurazione alle 17.30), che verranno esposte fino al 25 luglio, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (informazioni: 3311382093).

Ultima settimana invece per la Sagra della chiocciola: al Parco dei Mille di Spicchio domenica 5 luglio sarà l’ultima serata di eventi e buona cucina.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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