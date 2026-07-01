Vini a Cerreto, ecco chi ha vinto il Rubino Mediceo

Nei giorni scorsi la giuria tecnica e quella popolare del Rubino Mediceo 2026, hanno scelto i vincitori di un’edizione che risulta speciale per la quantità e la qualità dei vini in gara e per la nutrita e appassionata presenza di esperti e cultori della materia. La giuria tecnica era composta da Roberto Baldi (Sommelier FISAR), Marco Monti (Sommelier AIS), Fabio Tamburini (Sommelier AIS), Viola Meacci (Enologa), Riccardo Pucci (Enologo), Margherita Sanesi (Enologa). La giuria popolare era invece composta dai 30 partecipanti ai corsi di avvicinamento al vino della Pro Loco. 27 le aziende dell’Empolese Valdelsa e del Montalbano che hanno partecipato con ben 80 etichette, contribuendo a rendere questa selezione ricca, interessante e rappresentativa delle eccellenze locali.
VINCITORI “RUBINO MEDICEO 2026”
Vincitori categoria dei vini spumanti
Giuria Popolare: VIVITO – Certaldo- Loggia dei mercanti
Giuria Tecnica: COLLE ADIMARI – Cerreto Guidi – NOMAD
Vincitori categoria dei vini bianchi
Giuria Popolare: PODERE IL PINO - Cerreto Guidi - LA GORA - s.a.
Giuria Tecnica: DIANELLA SOC. AGRICOLA - Vinci - SERENO E NUVOLE 2025
Vincitori categoria dei vini rosati
Giuria Popolare: LUPI BARANO - Vinci - MATTACENA 2025
Giuria Tecnica: COLLE ADIMARI - Cerreto Guidi - LA BEPPA 2025
Vincitori categoria dei Chianti DOCG
Giuria Popolare: COLLE ADIMARI - Cerreto Guidi - CHIANTI RISERVA - 2022
Giuria Tecnica: COLLE ADIMARI - Cerreto Guidi - CHIANTI RISERVA 2022
Vincitori categoria dei vini rossi IGT
Giuria Popolare: TENUTA SANTINI - Vinci - CARICELLO IGT 2023
Giuria Tecnica: IL PIASTRINO - Vinci - GRANCANAIO 2024
Vincitori della categoria dei vini dolci
Giuria Popolare: FATTORIA DIANELLA 1° - Vinci - VIN SANTO DEL CHIANTI 2022
Giuria Tecnica: TENUTA COLLE ALBERTI - Cerreto Guidi - VIN SANTO 2018
Alla serata erano presenti il vice Sindaco di Cerreto Guidi Massimo Irrati e il presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori. La premiazione del concorso che, giunto alla 19° edizione, è promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco e dal Comune di Cerreto Guidi, si terrà sabato 18 luglio alle ore 21,30, in occasione del Medicea Wine Festival.
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa
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