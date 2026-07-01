Vini a Cerreto, ecco chi ha vinto il Rubino Mediceo

Nei giorni scorsi la giuria tecnica e quella popolare del Rubino Mediceo 2026, hanno scelto i vincitori di un’edizione che risulta speciale per la quantità e la qualità dei vini in gara e per la nutrita e appassionata presenza di esperti e cultori della materia. La giuria tecnica era composta da Roberto Baldi (Sommelier FISAR), Marco Monti (Sommelier AIS), Fabio Tamburini (Sommelier AIS), Viola Meacci (Enologa), Riccardo Pucci (Enologo), Margherita Sanesi (Enologa). La giuria popolare era invece composta dai 30 partecipanti ai corsi di avvicinamento al vino della Pro Loco. 27 le aziende dell’Empolese Valdelsa e del Montalbano che hanno partecipato con ben 80 etichette, contribuendo a rendere questa selezione ricca, interessante e rappresentativa delle eccellenze locali.

VINCITORI “RUBINO MEDICEO 2026”

Vincitori categoria dei vini spumanti

Giuria Popolare: VIVITO – Certaldo- Loggia dei mercanti

Giuria Tecnica: COLLE ADIMARI – Cerreto Guidi – NOMAD

Vincitori categoria dei vini bianchi

Giuria Popolare: PODERE IL PINO - Cerreto Guidi - LA GORA - s.a.

Giuria Tecnica: DIANELLA SOC. AGRICOLA - Vinci - SERENO E NUVOLE 2025

Vincitori categoria dei vini rosati

Giuria Popolare: LUPI BARANO - Vinci - MATTACENA 2025

Giuria Tecnica: COLLE ADIMARI - Cerreto Guidi - LA BEPPA 2025

Vincitori categoria dei Chianti DOCG

Giuria Popolare: COLLE ADIMARI - Cerreto Guidi - CHIANTI RISERVA - 2022

Giuria Tecnica: COLLE ADIMARI - Cerreto Guidi - CHIANTI RISERVA 2022

Vincitori categoria dei vini rossi IGT

Giuria Popolare: TENUTA SANTINI - Vinci - CARICELLO IGT 2023

Giuria Tecnica: IL PIASTRINO - Vinci - GRANCANAIO 2024

Vincitori della categoria dei vini dolci

Giuria Popolare: FATTORIA DIANELLA 1° - Vinci - VIN SANTO DEL CHIANTI 2022

Giuria Tecnica: TENUTA COLLE ALBERTI - Cerreto Guidi - VIN SANTO 2018

Alla serata erano presenti il vice Sindaco di Cerreto Guidi Massimo Irrati e il presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori. La premiazione del concorso che, giunto alla 19° edizione, è promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco e dal Comune di Cerreto Guidi, si terrà sabato 18 luglio alle ore 21,30, in occasione del Medicea Wine Festival.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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