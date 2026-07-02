"70enne aggredita durante una rapina": la denuncia di FI Firenze

Una donna di 70 anni "è rimasta ferita a Firenze durante un tentativo di rapina". Secondo quanto riferito dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, "l'anziana sarebbe stata sorpresa alle spalle da un uomo, descritto come straniero, che avrebbe cercato di strapparle la borsa".

Sempre secondo la ricostruzione fornita dall'esponente azzurro, la donna avrebbe iniziato a gridare per chiedere aiuto. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un taglierino, colpendola al collo prima di allontanarsi. La 70enne è rimasta ferita nell'aggressione.

L'episodio riaccende il dibattito sul tema della sicurezza nel capoluogo toscano. "Denunciamo l'emergenza sicurezza a Firenze da anni, inascoltati", afferma Stella, secondo cui "alla sinistra questi temi non interessano e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I numeri certificano che in questa città la sicurezza non c'è, cittadini e negozianti sono abbandonati a loro stessi".