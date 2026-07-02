A luglio il sabato la Casa della Comunità Morgagni sospende l’attività in via temporanea per i lavori PNRR

Si prospettano nuovi giorni di chiusura alla Casa della Comunità Morgagni, a causa degli interventi di riqualificazione e potenziamento connessi con il PNRR che stanno richiedendo ulteriore tempo. La sospensione temporanea del servizio riguarda tutti i sabati del mese corrente: 4 luglio, 11 luglio, 18 luglio e 25 luglio. Le attività sono state riorganizzate nelle strutture limitrofe e gli utenti e il personale interessato sono stati informati dei cambiamenti previsti.

Nei giorni della sospensione temporanea, il PIR (Punto di Intervento Rapido) sarà attivo presso le Case della Comunità La Pira e Dallapiccola, l’attività dell’ambulatorio infermieristico sarà garantita presso la Casa della Comunità La Pira e il consultorio svolgerà l’attività presso la Casa della Comunità Le Piagge. Rimane inoltre attivo il servizio di continuità assistenziale presso la postazione di Rifredi.

L’Azienda si scusa nuovamente per i disagi, tornando a ricordare che, durante la settimana, i servizi della Casa della Comunità Morgagni proseguono regolarmente l’attività.

Fonte: Ausl Toscana Centro

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