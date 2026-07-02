A Montefoscoli torna la Festa Contadina: due serate tra sapori, musica e tradizioni per far vivere il borgo

Montefoscoli si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa Contadina, un appuntamento ormai storico che ogni anno riporta nel borgo il profumo delle tradizioni, dei sapori autentici e della condivisione.

Il 4 e 5 luglio, a partire dalle ore 18, le vie e le piazze del paese si animeranno con percorsi gastronomici, musica, spettacoli, e attività per i più piccoli, in un’atmosfera di festa e partecipazione.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di raccontare e valorizzare la storia di Montefoscoli e del suo territorio attraverso le eccellenze della cucina locale, le antiche ricette della tradizione contadina e quei gesti semplici che ancora oggi rappresentano l’identità di una comunità.

Quest’anno il borgo è interessato da importanti lavori di riqualificazione, ma nonostante ciò la festa si svolgerà regolarmente grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti coloro che rendono possibile questo appuntamento.

Grande attenzione sarà dedicata ai più piccoli: al Giardino Miravalle, per tutto il fine settimana dalle ore 18, saranno proposti laboratori e attività curate dal Teatro di Bò, per avvicinare bambini e famiglie al mondo della creatività e della scoperta.

Sul Piazzale della Chiesa sarà protagonista la cena al tramonto, momento conviviale simbolo della festa, accompagnata dalla musica dal vivo.

Sabato sera spazio ai The Slang con le loro coinvolgenti sonorità ispirate agli anni ’80; domenica sarà invece la volta di voce e chitarra di Samuele Borsò, per una serata all’insegna delle emozioni e della musica.

“Le feste di paese rappresentano molto più di un semplice momento di incontro: sono occasioni preziose per custodire la memoria, rafforzare i legami e far conoscere un territorio attraverso le sue storie e le sue persone – sottolinea Sheila Giglione, Presidente del Comitato di Promozione Culturale di Montefoscoli – Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare il borgo e creare momenti in cui residenti e visitatori possano sentirsi parte di una comunità viva e accogliente”.

La Festa della Civiltà Contadina è resa possibile grazie al lavoro instancabile dei numerosi volontari del Comitato di Montefoscoli, che con passione e dedizione ogni anno mettono a disposizione tempo ed energie per mantenere viva una tradizione importante.

“Il valore di queste iniziative è proprio nella capacità di unire le persone – sottolinea la Sindaca Marica Guerrini – In piccoli borghi come Montefoscoli il volontariato è una forza fondamentale: sono le persone che si impegnano ogni giorno a tenere vive le tradizioni, a prendersi cura del territorio e a creare occasioni di incontro che rafforzano il senso di comunità”.

La festa conferma inoltre la grande attenzione alla sostenibilità: da anni vengono utilizzate stoviglie biodegradabili e compostabili e viene garantita una raccolta differenziata accurata durante tutta la manifestazione.

Ingresso libero.

Appuntamento a Montefoscoli il 4 e 5 luglio dalle ore 18 per riscoprire il gusto delle tradizioni, la bellezza dello stare insieme e l’energia di un borgo che continua a vivere grazie alla sua comunità.

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