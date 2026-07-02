Accoltella il convivente al torace a Prato, una 58enne ai domiciliari per tentato omicidio

Una donna di 58 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio dopo aver ferito il convivente con una coltellata al torace nella provincia di Prato. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’episodio risale al 28 giugno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe colpito l’uomo con un coltello da bistecca, ferendolo in prossimità del cuore. Il fendente, penetrato per circa due centimetri, non avrebbe raggiunto né il cuore né i principali vasi sanguigni.

Determinante l’intervento del personale sanitario del 118, che ha stabilizzato il ferito prima del trasferimento in ospedale. I medici hanno poi emesso una prognosi di 21 giorni, salvo complicazioni cliniche.

Secondo la ricostruzione della procura, la 58enne avrebbe avuto da anni problemi legati all’abuso di alcol, con episodi di comportamenti aggressivi nei confronti del convivente e della figlia.

Sul posto, dopo l’aggressione, è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti culminati con la misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

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