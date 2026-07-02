"Adotta una poltrona": ecco i nuovi donatori per il teatro "Il Ferruccio"

Prosegue la campagna “Adotta una poltrona” per la realizzazione del teatro civico ‘Il Ferruccio’. Mercoledì 1 luglio 2026 si è svolta la cerimonia di riconoscimento e ringraziamento dei nuovi donatori, accolti in sala consiliare – al primo piano del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41 – dal sindaco Alessio Mantellassi, dall’assessore alla Cultura, Matteo Bensi e dal presidente del Comitato Amici del teatro Il Ferruccio, Alessandro Torcini.

Chi sono i nuovi donatori: la Pia Corale Santa Cecilia aps di Empoli, Lorenzo Rutili e Luca Bianchi.

Fondata nel 1808, la Pia Corale di Santa Cecilia aps è l’associazione più antica di Empoli. nasce come coro composto da laici per animare le liturgie della Collegiata di Sant’Andrea. Negli anni si è affermata come una realtà molto versatile anche nel repertorio non sacro, principalmente in quello operistico e sinfonico. Queste le parole del Consiglio direttivo della Corale: “La donazione per la costruzione del teatro il Ferruccio è motivata fondamentalmente dal fatto che essendo addetti ai lavori, siamo tra i primi a sentire la necessità che nella città di Empoli ci sia un teatro che sia dedicato alle attività culturali, adeguato per le tante rappresentazioni teatrali, culturali, concertistiche, aperto e inclusivo. Per noi è un sogno che si realizza, Empoli ne ha bisogno da sempre e noi non vediamo l’ora di poter esprimere tutta la nostra passione ed energia su quel grande palco”.

Lorenzo Rutili

Così Lorenzo Rutili: “Questo gesto è nato da una curiosità di tanti anni fa. Appena appreso di questo progetto che riguardava la realizzazione di un teatro cittadino da sempre atteso a Empoli, e avendo praticato attività teatrale allo Shalom con la parrocchia San Giovanni Evangelista per circa venti anni, donare è stato naturale. Mi sono occupato di musical con le ragazze e i ragazzi, ho fatto il macchinista e molto altro e mi è sempre piaciuto il teatro come punto di incontro giovanile. Fare teatro e vivere il teatro crea relazioni, socialità oltre all’aspetto culturale. Al Ferruccio auguro di diventare ‘casa madre’ di tutte le altre realtà teatrali che abbiamo sul territorio, che sia il teatro cittadino di supporto, che porterà a Empoli una programmazione importante. Il Ferruccio farà crescere ancora di più le grandi manifestazioni che stanno rendendo Empoli una città più attrattiva, visitabile e riconoscibile”.

Luca Bianchi

“Ritengo che sia un’opera utile alla comunità e alla città di Empoli, ma soprattutto credo che del Ferruccio diventerà un punto di riferimento per i nostri giovani e le future rappresentazioni”, ha aggiunto Luca Bianchi.

COME DONARE - Il Comune di Empoli ha aperto un conto esclusivamente dedicato alla raccolta fondi per la realizzazione del Teatro Civico, nella filiale di Empoli della Banca Intesa San Paolo. Codice IBAN: IT09L0306937839100000300013, inserendo come causale Art Bonus - Comune di Empoli - nuovo Teatro il Ferruccio - Codice Fiscale / P.Iva del donatore. È possibile donare anche tramite PagoPA, accedi al portale IRIS ed effettua una donazione.

ARTBONUS - Ricordiamo che la campagna 'Adotta una Poltrona' è legata all'ArtBonus per cittadini e imprese, che garantisce un credito d'imposta pari al 65% di quanto donato. Fondamentale riportare la causale corretta al momento del pagamento. Per le imprese la Regione Toscana integra il credito di imposta IRPEF con una detrazione IRAP del 20%, arrivando a rendere detraibile fino all’85% dell’importo donato. Se sei un’impresa e vuoi conoscere il programma esclusivo di welfare culturale che abbiamo pensato per te, contattaci alla mail cultura@comune.empoli.fi.it

SITO WEB - È stato aperto un nuovo sito dedicato al Teatro il Ferruccio, all'indirizzo https://www.teatrodiempoli.it/ dove è possibile trovare i dettagli del progetto, la nuova campagna di membership “Adotta una Poltrona” e la rassegna stampa dedicata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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