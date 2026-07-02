Alberto Tonfoni è il nuovo coach dell'Abc Solettificio Manetti

Si apre ufficialmente la stagione sportiva 2026/2027 con l’annuncio del nuovo coach del sodalizio castellano: sarà Alberto Tonfoni a guidare l’Abc Solettificio Manetti nel prossimo campionato di serie C. Il tecnico, originario di Montecatini e con alle spalle una lunga carriera prima come giocatore e poi come allenatore, raccoglie dunque il testimone di Paolo Betti, approdando a Castello dopo le ultime quattro stagioni in pianta stabile sulla panchina del Dany Basket Quarrata, che ha guidato dalla C Gold alla B Nazionale.

“Ho accolto la proposta di Castelfiorentino in primis per la storia e la tradizione legate a questa piazza e al nome dell’Abc, società che è sempre riuscita ad allestire squadre competitive – esordisce il nuovo tecnico gialloblu -. A questo si aggiunga il fatto di raccogliere il testimone di Paolo Betti, il ché rappresenta senz’altro un valore aggiunto. Dopo un’esperienza lunga e importante come quella di Quarrata, credo che qui ci siano tutti i presupposti per far bene, lavorando seriamente ma al tempo stesso senza troppe pressioni. Inoltre – prosegue – ho trovato piena sintonia con il gruppo dirigente dal punto di vista del tipo di squadra che vogliamo costruire per poter sviluppare il mio concetto di pallacanestro. Un gioco fatto di grande aggressività in difesa e tanta energia in attacco, che richiede giocatori fortemente motivati e disponibili a scendere in campo per sé stessi e per la squadra. Una pallacanestro che può essere dispendiosa, è vero, ma che al tempo stesso sa ripagarci di tutti i sacrifici”.

Grande soddisfazione da parte della società, che ripone piena fiducia nelle qualità umane e nelle capacità tecniche del nuovo head coach gialloblu.

“Abbiamo scelto Alberto perché nel suo percorso da allenatore, ed in particolare nelle ultime quattro stagioni a Quarrata, ha dimostrato grande carisma e competenza tecnica, nonché tenacia e dedizione al proprio ruolo – commenta il ds Daniele Lazzeretti -. Un allenatore che ha saputo mettersi in gioco e raggiungere traguardi importanti, dimostrandosi all’altezza di sfide anche complesse, forte oltretutto di un notevole bagaglio maturato nella precedente carriera da giocatore, elemento non scontato e che credo sia importante soprattutto nella capacità di gestione del gruppo. Carattere, esperienza, professionalità: tre caratteristiche che cercavamo e che in Alberto troviamo perfettamente coniugate. A lui il nostro caloroso ben arrivato in maglia gialloblu”.

LA CARRIERA

Dopo i lunghi trascorsi da giocatore, che negli anni lo vedono difendere i colori di Montecatini, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Fucecchio e Quarrata, l’esordio in panchina arriva nel 2013 in maglia Nuovo Basket Altopascio, dove resta per tre stagioni tra Divisione Nazionale C e C Silver. Seguono due anni in C Gold alla Libertas Montale, preludio al ritorno nella sua Montacatini, in serie B, nella stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Nell’estate successiva l’approdo al Basketball Club Lucca, in C Gold, che guida per due campionati fino alla chiamata del Dany Basket Quarrata, nel 2022. Un connubio, quello con il sodalizio biancoblu, che lo vede al timone della prima squadra per ben quattro stagioni, durante le quali trascina la formazione mobiliera dalla C Gold fino alla serie B, Interregionale e poi Nazionale, con la storica promozione in B Nazionale che arriva al termine di una strepitosa stagione 2024/2025, fino alla permanenza in categoria conquistata nel campionato appena concluso.

Ad Alberto, dunque, il benvenuto in casa Abc, certi che saprà portare il suo indiscusso carisma, esperienza e professionalità al nuovo corso gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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