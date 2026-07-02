Ambiente e energia assieme: nasce la piattaforma digitale AliaEstra

A partire dal 9 luglio saranno online il nuovo sito aliaestra.it e la app AliaEstra, la piattaforma digitale che riunisce in un unico ambiente i servizi di Alia ed Estra e offre ai cittadini un punto di accesso unificato per i servizi di ambiente ed energia.

Il progetto nasce con un obiettivo preciso: semplificare il rapporto tra cittadini e aziende, rendendo più facile e immediata la gestione dei servizi e offrendo un'esperienza digitale unitaria. Un solo ambiente, un solo accesso e strumenti sempre più integrati per accompagnare gli utenti nella gestione della vita quotidiana, mettendo a disposizione informazioni, servizi e funzionalità che fino a oggi erano distribuiti su piattaforme differenti.

Il nuovo portale aliaestra.it riunisce in un unico spazio i contenuti e i servizi delle due aziende. Accanto a tutte le informazioni dedicate ai servizi ambientali saranno disponibili anche quelle relative alle offerte di energia elettrica e gas e alle soluzioni per l'efficienza energetica, mentre la sezione di assistenza è stata completamente ripensata per rendere ancora più semplice la ricerca delle informazioni e l'utilizzo dei servizi online.

Anche la nuova app AliaEstra rappresenta un'importante evoluzione. Per i clienti progressivamente migrati sulla nuova piattaforma sarà, infatti, possibile gestire all'interno dello stesso ambiente digitale sia i servizi ambientali (per gli utenti residenti nei comuni dell’Ato Centro dove Alia svolge i servizi di igiene urbana) sia quelli energetici, consultare le proprie utenze, seguire pratiche e richieste, verificare lo stato delle attivazioni, gestire le modalità di pagamento e di ricezione delle fatture, effettuare pagamenti online e accedere ai principali servizi digitali messi a disposizione dalle due aziende.

Il passaggio alla nuova piattaforma avverrà in modo graduale, così da garantire continuità di servizio e accompagnare progressivamente tutti gli utenti durante la fase di migrazione.

Per i clienti Alia sarà sufficiente aggiornare l'attuale applicazione per ritrovare automaticamente la nuova app AliaEstra sul proprio dispositivo. Gli utenti già registrati ai servizi Alia potranno usare le stesse credenziali di accesso anche per visualizzare i propri contratti Estra, qualora clienti.

I clienti Estra, il cui profilo sarà stato migrato riceveranno una comunicazione all'interno dell'app oggi in uso e potranno scaricare la nuova app AliaEstra tramite il link indicato o cercandola direttamente sugli store digitali. I clienti non ancora migrati continueranno invece ad utilizzare l'attuale app Estra. Lo stesso vale per l'area riservata del portale internet: il portale estra.it confluirà in aliaestra.it. I clienti migrati potranno accedere alla propria area riservata direttamente dal nuovo portale; i clienti non ancora migrati saranno indirizzati tramite link alla precedente area riservata.

Per consentire il completamento delle attività tecniche necessarie al rilascio della nuova piattaforma, l'app Alia non sarà disponibile dalle ore 20 di giovedì 2 luglio fino alle ore 8 di lunedì 6 luglio. Durante questo periodo i servizi digitali dell'app saranno temporaneamente sospesi, mentre resteranno regolarmente operativi il call center e gli sportelli sul territorio, così da garantire piena continuità nell'assistenza agli utenti.

Fonte: Ufficio Stampa