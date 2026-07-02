Artea, pagamenti record nel 2025: oltre 200 milioni per la Toscana

L’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (Artea), per la campagna dei pagamenti 2025 alla scadenza del 30 giugno ha erogato complessivamente oltre 200 milioni di euro. “Un risultato eccellente e il migliore di sempre – commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani -, che premia il buon funzionamento e l’efficienza di Artea”.

“Si tratta del livello più alto di erogazione delle risorse dei fondi europei Feaga e Feasr mai ottenuto per la Regione – afferma Leonardo Marras – Quindi non solo c’è la conferma della capacità delle nostre strutture di agire in linea con gli organismi nazionali, ma anche la dimostrazione della campagna di attenzione e intervento capillare per l’agricoltura, considerata risorsa economica insostituibile del nostro territorio”.

Il 30 giugno è scaduto il termine per il saldo di tutti i pagamenti per la campagna del 2025, e l'eventuale ritardo avrebbe comportato un taglio delle risorse per gli agricoltori e sanzioni per l'Organismo Pagatore. ARTEA ha pagato nei termini previsti per la campagna 2025: 156,903 milioni per la domanda unica a valere sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (Feaga) e 60,561 milioni per le domande CSR del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). I risultati di Artea sono il frutto anche del gioco di squadra con Agea Coordinamento (Organismo di coordinamento nazionale).

A corredo del saldo dei pagamenti effettuati, Artea precisa che le ragioni degli importi non pagati (che sono ampiamente sotto lo 0,5% del valore complessivo) sono riconducibili a errori o omissioni dei singoli beneficiari.

Fonte: Regione Toscana

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