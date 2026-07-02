BE.GO. Music Academy 2026: al via la quinta edizione tra formazione, produzione e masterclass

Torna per il quinto anno la BE.GO. Music Academy, ideata e diretta dal Maestro Diego Calvetti, produttore musicale, autore, manager e direttore d’orchestra. L’Academy rivolta a giovani artisti, autori ed interpreti, si terrà dal 7 all’11 ottobre 2026, presso il Platinum Studio di San Gimignano (SI) e il Teatro del Popolo di Castelfiorentino (FI) e presenterà una nuova formula che unirà laboratorio creativo, produzione musicale, masterclass e audizioni live. A partire da oggi, sono aperte ufficialmente le iscrizioni per partecipare, tutte le info sul sito: www.begomusicacademy.it

I primi tre giorni, 7, 8 e 9 ottobre, avrà luogo la vera novità di quest’anno, la BE.GO. Lab, che si svolgerà presso il Platinum Studio di San Gimignano (SI): qui i partecipanti lavoreranno insieme ad autori e produttori di alto profilo professionale allo sviluppo di nuovi brani originali. Gli ultimi due giorni, 10 e 11 ottobre si terranno masterclass, audizioni ed incontri con ospiti del panorama musicale nazionale presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino (FI).

L’Accademia, cresciuta in modo costante, di anno in anno, con un successo di iscrizioni e coinvolgimento di pubblico sempre maggiore, si propone di valorizzare il talento musicale emergente attraverso un percorso formativo immersivo, professionale ed orientato alla crescita artistica e creativa dei partecipanti. Si svolgeranno laboratori creativi e sessioni di produzione musicale, incontri formativi con autori, produttori e professionisti del settore musicale. Saranno parte integrante del percorso accademico numerose masterclass e momenti di confronto professionale, audizioni dal vivo ed incontri serali con artisti del panorama musicale italiano.

Anche quest’anno verrà proposto il format “Due chiacchiere con…”: le due giornate di Academy al Teatro del Popolo si concluderanno con la partecipazione di un ospite musicale noto, che racconterà la propria esperienza e alternerà l’esibizione live ad un confronto con i presenti per riportare la narrazione del percorso artistico personale che lo ha portato a raggiungere i risultati di popolarità. L’intento è quello di avvicinare l’artista a coloro che sognano una carriera nel settore musicale e poter dare la possibilità ai giovani di potersi confrontare con l’esperienza di chi ha avuto la possibilità e la capacità di trasformare la propria arte ed il proprio talento in un lavoro vero e proprio.

Per “Due chiacchiere con…”, nelle precedenti edizioni si sono alternati Noemi, Ermal Meta, Marco Masini, Alex Britti, Gemitaiz, Joan Thiele, Giuseppe Anastasi, Pierò Pelù, Dolcenera, Kekko dei Modà, Chiara Galiazzo, Paola Turci, ll Tre, Emma Nolde, Legno, Alberto Bianco e Postino, grandi artisti della musica italiana, ma anche cantautori della nuova generazione che hanno condiviso la loro esperienza.

La BE.GO. Music Academy assegnerà anche quest’anno le borse di studio ai partecipanti reputati più interessanti dai docenti, spendibili in strumenti musicali e/o attività legate alla produzione musicale.

A discrezione della commissione artistica interna, l’Academy assegnerà i seguenti premi: una borsa di studio da € 1.000 (Premio "BE.GO. Lab") assegnata al partecipante che si distinguerà maggiormente durante i tre giorni di laboratorio creativo presso il Platinum Studio per capacità autoriali, creatività, crescita artistica e attitudine al lavoro di squadra e spendibili in strumenti musicali e/o attività legate alla produzione musicale.

Due borse di studio da 1.000 € (Premi “BE.GO. Talent”) assegnate ai migliori artisti emersi durante le audizioni finali al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, sulla base della qualità artistica, interpretativa e del potenziale professionale, spendibili in strumenti musicali e/o attività legate alla produzione musicale.

BE.GO. è l’acronimo di Benozzo Gozzoli, pittore toscano vissuto nel 1400. Castelfiorentino è sede di uno dei musei più importanti dedicati all’artista che appunto, alla fine del quindicesimo secolo, affrescò il comune stesso. L’idea di intitolare l’accademia al pittore è per sottolineare quanto l’arte nel tempo si trasformi attraverso le persone che vivono lo stesso spazio geografico in un periodo storico anche molto lontano, ma prendono ispirazione dalle stesse radici, dagli stessi profumi e da una terra ricca di storia e di cultura.

La volontà di Diego Calvetti e del suo staff è quella di portare attraverso questa nuova manifestazione, a chi vorrà intraprendere questo percorso artistico e didattico, il messaggio di lavoro, studio e approfondimento con professionisti del settore e contemporaneamente mantenendo ben saldi i piedi nel proprio territorio e nella propria storia.

“Nell’era della condivisione, la fruizione della musica ha cambiato completamente direzione rispetto a solo pochi anni fa - racconta Diego Calvetti. - L’avvento delle nuove tecnologie e l’accentramento di tutte le attività nei propri smartphone, ha portato lo sviluppo della musica e dell’arte ad un cambiamento radicale. Questo però non prescinde dal talento personale, dallo studio e dall’applicazione professionale del proprio lavoro per poter dare il meglio di se stessi attraverso l’autocritica ed il confronto con chi questo mestiere lo conosce approfonditamente da anni e lo vive quotidianamente con tutti i risvolti sia artistici che economici. Essere contemporanei ed aggiornati su cosa realmente succede nel proprio momento storico e dietro le quinte dei progetti artistici, è un bagaglio di esperienze che può essere tramandato con lo scambio di idee e con il confronto”.

“Con questa nuova edizione del Be.Go. Music Academy – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – si rinnova l’impegno di Diego Calvetti in una manifestazione che si propone di far emergere e valorizzare nuovi talenti musicali, obiettivo del tutto coincidente con i desiderata dell’Amministrazione Comunale, la quale fin dall’inizio del suo mandato punta a realizzare un nuovo brand per la nostra città incentrato sull’idea di una ”terra di artisti e di musicanti”. In questo ambito, l’Accademia Musicale rappresenta una vetrina preziosa e un’opportunità imperdibile di confronto e di interazione con i grandi artisti, che trae ispirazione dal “genius loci” di Benozzo Gozzoli per guardare al futuro, ai giovani, confermando il ruolo di presidio culturale di eccellenza del nostro Teatro del Popolo”.

Il successo dell’Academy è supportato dalla collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, da SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), costantemente al fianco della nuova generazione di cantautori, da Sebach, fortemente legata al mondo dello spettacolo dal vivo e dalla Banca Cambiano 1884.

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