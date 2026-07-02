Cannabis light in Italia: un settore al bivio dopo il Decreto Sicurezza

Negli ultimi dieci anni la cosiddetta cannabis light ha rappresentato uno dei fenomeni economici più singolari del panorama italiano. Nata sulla scia della legge 242 del 2016, pensata per rilanciare la filiera agricola della canapa, ha dato vita a un indotto fatto di coltivatori, laboratori di trasformazione, negozi fisici e piattaforme di e-commerce. Un comparto che, secondo diverse stime di settore, ha superato in pochi anni le centinaia di milioni di euro di giro d'affari e ha creato migliaia di posti di lavoro, spesso in aree rurali e in regioni a forte vocazione agricola come la Toscana.

Oggi, però, quel settore si trova davanti a un bivio. L'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Sicurezza ha ridisegnato il quadro normativo, introducendo restrizioni significative sulla commercializzazione delle infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC. Il provvedimento ha generato incertezza tra gli operatori, molti dei quali hanno dovuto rivedere l'attività, ridurre il personale o, in diversi casi, cessare del tutto. Le associazioni di categoria hanno più volte segnalato l'impatto occupazionale della misura, chiedendo un confronto con le istituzioni per definire regole chiare e stabili.

Il nodo principale riguarda la distinzione tra i diversi prodotti derivati dalla canapa. Se da un lato le infiorescenze sono finite al centro delle nuove restrizioni, dall'altro permangono sul mercato numerose categorie di prodotti che continuano a essere commercializzate nel rispetto della normativa vigente. Rientrano in questo ambito i cosmetici, gli oli, gli integratori e i prodotti alimentari a base di semi di canapa, il cui commercio è disciplinato anche a livello europeo. Comprendere questa differenza è fondamentale per orientarsi in un mercato che, complice la sovrapposizione di norme nazionali ed europee, appare spesso confuso agli occhi dei consumatori.

Proprio la trasparenza è diventata uno dei temi centrali del dibattito. In un contesto normativo in evoluzione, cresce l'attenzione verso la tracciabilità e la certificazione dei prodotti. Gli operatori più strutturati puntano su schede tecniche dettagliate, analisi di laboratorio e informazioni chiare sull'origine della materia prima. Tra le realtà del settore, la cannabis light di JustMary rappresenta un esempio di come l'e-commerce abbia cercato di rispondere alla domanda di informazione e trasparenza, affiancando alla vendita una comunicazione dettagliata sulle caratteristiche dei prodotti.

Il mercato, del resto, non riguarda soltanto le infiorescenze. Negli anni si sono affermate categorie di prodotti derivati che hanno intercettato pubblici diversi: dagli oli fino ai derivati solidi come l'hashish e le resine, che hanno trovato spazio in una nicchia di consumatori attenti alle diverse tipologie di prodotto. Anche in questo caso il tema regolatorio resta centrale e in continua evoluzione, con differenze rilevanti a seconda della composizione e della destinazione d'uso.

Sul fronte istituzionale, il quadro delle competenze coinvolge più soggetti. Il Ministero della Salute è tra gli enti chiamati a definire i limiti e le condizioni di commercializzazione, in un intreccio di regole che spesso richiede l'intervento della giurisprudenza per essere interpretato. Diverse sentenze, negli anni, hanno contribuito a delineare i confini del lecito, senza però eliminare del tutto le zone grigie che caratterizzano il comparto.

Guardando al futuro, il destino della cannabis light in Italia appare legato alla capacità di trovare un equilibrio tra esigenze di sicurezza, tutela dei consumatori e sostenibilità economica di un comparto che, per molti territori, ha rappresentato un'opportunità di sviluppo. Per gli operatori la sfida sarà adattarsi al nuovo scenario normativo; per il legislatore resta aperta la necessità di fornire un quadro di regole chiaro e duraturo, capace di dare certezze a un settore ancora in cerca di una sua identità definitiva.