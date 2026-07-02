Operazione antidroga alle Cerbaie, Cordone (Lega): "Autorevole e importante l'intervento dell'Arma"

In merito alla nuova operazione antidroga nelle Cerbaie condotta dai Carabinieri, interviene anche la Lega Fucecchio, che esprime apprezzamento per l'attività delle forze dell'ordine e rilancia il tema della sicurezza sul territorio.

"Apprezziamo l'importante operazione di contrasto allo spaccio della droga e agli spacciatori che l'Arma dei Carabinieri sta portando avanti in questi giorni come nel recente passato nel sistema collinare delle Cerbaie", afferma Marco Cordone, Segretario Sezione Lega Toscana Salvini Premier Fucecchio-Cerreto Guidi.

Il segretario rivendica l'impegno del proprio gruppo politico sul tema: "Vorrei ricordare tutto l'impegno che come Sezione locale della Lega abbiamo messo soprattutto negli ultimi anni per debellare la piaga della droga nella città di Indro Montanelli e soprattutto nelle Cerbaie. Da quando c'è alla guida del Paese un Governo di centrodestra - aggiunge -, le cose sono un po’ cambiate ma ancora c'è da fare tanto".

Cordone richiama inoltre la necessità di rafforzare gli strumenti di sicurezza sul territorio, ricordando anche proposte già avanzate in passato: "Nel 2022, in qualità di Consigliere comunale di Fucecchio, chiesi l'impiego di Militari dell'Operazione 'Strade Sicure'con funzioni di Agenti di Polizia per la situazione di insicurezza che si era creata nel sistema collinare delle Cerbaie".

Cordone, inoltre, rilancia l'ipotesi di un presidio stabile delle forze dell'ordine: "Quanto stanno facendo attualmente i Carabinieri nelle colline delle Cerbaie, attesta anche che la realizzazione di una Tenenza dei Carabinieri nel Comune di Fucecchio il cui territorio è soggetto a dinamiche particolari rispetto a quelle di tanti altri Comuni, sarebbe molto utile perché permetterebbe di avere un contingente di Carabinieri dedicato solo al territorio fucecchiese".

"Non c'è libertà senza sicurezza - conclude il segretario - e la sicurezza delle nostre comunità viene prima di ogni altra cosa".