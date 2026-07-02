Certaldo in Fermento torna dal 7 al 9 luglio: debutta l'area street food e arriva Bobby Solo

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Prosegue 'Certaldo in Fermento', la manifestazione estiva organizzata da Confesercenti Firenze e dall'Irish Pub Mac Cool, in collaborazione con il CCN Con Certaldo e con il patrocinio del Comune. Dopo i due weekend di giugno, il cartellone si arricchisce con tre appuntamenti speciali in programma dal 7 al 9 luglio in Piazza Boccaccio, tra concerti gratuiti, street food e iniziative dedicate alle famiglie.

Tra i primi appuntamenti in programma spicca la novità dell'edizione 2026: l’area street food, che dal 7 al 9 luglio accompagnerà gli spettacoli serali con numerose specialità gastronomiche e proposte per tutti i gusti. Sul palco saliranno i Back to 90's Boys il 7 luglio, seguiti l'8 luglio dal Dua Lipa Tribute Show, mentre il gran finale del 9 luglio vedrà protagonista Bobby Solo con un concerto in Piazza Boccaccio.

Sempre l'8 luglio spazio anche alle famiglie con un’edizione speciale del 'Paese dei Balocchi - Night Edition', in programma dalle 19 alle 23 in Piazza Boccaccio. L'iniziativa proporrà maxi gonfiabili, giochi a postazione e attività dedicate ai più piccoli, inserite nel clima di festa di Certaldo in Fermento tra musica, street food e intrattenimento per tutte le età.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
1 Luglio 2026

Trasporto pubblico, arriva il Pegaso Unico Metropolitano Plus: coinvolti tutti i 41 Comuni dell'area fiorentina

Ci siamo. L'abbonamento 'Unico metropolitano' sarà presto realtà in tutti i 41 comuni del territorio. Mercoledì 1° luglio la Sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro ha convocato un [...]

Certaldo
Attualità
30 Giugno 2026

'Eccellenze in Movimento': a Certaldo una serata tra enogastronomia locale, auto d'epoca e intrattenimento

Mercoledì 8 luglio, il centro di Certaldo si prepara ad ospitare 'Eccellenze in Movimento', uno speciale appuntamento extra-date che si inserisce nel ricco cartellone della celebre manifestazione 'Certaldo in Fermento'. [...]

Certaldo
Attualità
30 Giugno 2026

Certaldo pubblica l'elenco dei terreni interessati da incendi nel 2024-2025

Il Comune di Certaldo informa che, ai sensi dell'art. 75-bis della Legge Regionale Toscana n. 39/2000 ("Legge forestale della Toscana"), è stato pubblicato l'elenco dei terreni interessati da incendi boschivi [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina