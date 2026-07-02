Certaldo in Fermento torna dal 7 al 9 luglio: debutta l'area street food e arriva Bobby Solo

Prosegue 'Certaldo in Fermento', la manifestazione estiva organizzata da Confesercenti Firenze e dall'Irish Pub Mac Cool, in collaborazione con il CCN Con Certaldo e con il patrocinio del Comune. Dopo i due weekend di giugno, il cartellone si arricchisce con tre appuntamenti speciali in programma dal 7 al 9 luglio in Piazza Boccaccio, tra concerti gratuiti, street food e iniziative dedicate alle famiglie.

Tra i primi appuntamenti in programma spicca la novità dell'edizione 2026: l’area street food, che dal 7 al 9 luglio accompagnerà gli spettacoli serali con numerose specialità gastronomiche e proposte per tutti i gusti. Sul palco saliranno i Back to 90's Boys il 7 luglio, seguiti l'8 luglio dal Dua Lipa Tribute Show, mentre il gran finale del 9 luglio vedrà protagonista Bobby Solo con un concerto in Piazza Boccaccio.

Sempre l'8 luglio spazio anche alle famiglie con un’edizione speciale del 'Paese dei Balocchi - Night Edition', in programma dalle 19 alle 23 in Piazza Boccaccio. L'iniziativa proporrà maxi gonfiabili, giochi a postazione e attività dedicate ai più piccoli, inserite nel clima di festa di Certaldo in Fermento tra musica, street food e intrattenimento per tutte le età.

Notizie correlate