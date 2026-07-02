Che spettacolo d'estate: al Mariambini di Empoli è tempo di 'Parco Scenico'

Al via la rassegna per le famiglie Parco scenico, inserita nel programma di Che spettacolo di estate!, organizzato dal Comune di Empoli per l’estate empolese,

Sarà l’appuntamento fisso del martedì pomeriggio alle 18.00 al Parco Mariambini, con un bel programma: si comincia martedì 7 luglio Mastrobolla con Fabio Saccomani. Musica, bolle di sapone e un ritmo energico sono gli ingredienti di questo spettacolo-evento, dove centinaia di persone si trovano a ballare, cantare e ridere in una vera festa che coinvolge tutta la città.

Per i tre martedì successivi ecco il programma nel dettaglio: martedì 14 luglio Il grande gioco dell’oca di Giallo Mare Minimal Teatro a cura di Rossella Parrucci e Gessica Lovacco, martedì 21 luglio Art Klamauk presenta Gunteria soup, martedì 28 luglio lo spettacolo di burattini Il Mago di Oz con Leonardo d’Angelo.

Attesa per i due eventi di punta che porteranno in città due attori di primissimo piano: Ugo Dighero e Stefano Fresi. I due spettacoli si terrano al Torrione di Santa Brigida.

Mercoledì 15 luglio alle 21.30 Dighero presenta Lu Santo jullare Francesco, di Dario Fo, adattamento e regia di Giorgio Gallione, una coproduzione Teatro Stabile di Genova, CMC/ Nidodiragno.

Lo spettacolo è una fabulazione sulla vita del santo di Assisi che riprende gli stili e le forme del narrare del mitico Mistero Buffo nel teatralissimo linguaggio del grammelot.

Mercoledì 22 luglio alle 21.30 Fresi omaggia Fabrizio de Andrè con Dell’amore, della guerra e degli ultimi è un recital musicale e teatrale che intreccia canzoni immortali, pensieri tratti dai diari di Faber e monologhi originali.

Per gli spettacoli di Dighero e Fresi al Torrione di Santa Brigida biglietti: € 15,00 / € 12.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite:

-per lo spettacolo di mercoledì 15 luglio con Ugo Dighero

https://www.eventbrite.it/e/lo-santo-jullare-francesco-tickets-1991196860411?aff=oddtdtcreator

-per lo spettacolo di mercoledì 22 luglio con Stefano Fresi

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dellamore-della-guerra-e-degli-ultimi-1991201183341?aff=oddtdtcreator

Gli altri spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

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