Ultima puntata di 'CNA Storie': l'associazione di categoria si racconta ai microfoni di Radio Lady

Torna su Radio Lady la rubrica 'CNA Storie', l'appuntamento settimanale realizzato in collaborazione con CNA Firenze, dedicato a raccontare le storie di artigiani, professionisti e imprenditori del territorio. In quest'ultimo appuntamento, condotto da Cristina Ferniani, l'azienda ospite è proprio CNA. Ospiti in studio Valentina Cantini e Marco Goretti, coordinatori di CNA.

L'intervista su Radio Lady

Da 80 anni, appena compiuti lo scorso anno (CNA nazionale li festeggerà nel 2026), CNA Firenze si schiera al fianco degli artigiani e degli imprenditori. "Quello di cui ci occupiamo noi è il 'cuore' dell'associazione - ha detto Marco Goretti -. CNA ha i suoi rappresentanti, costituiti dagli organismi dove ci sono gli imprenditori, e dagli staff tecnici: chi segue i mestieri, chi segue i territori o chi segue entrambi. La nostra funzione è quella di essere specifici sulle dinamiche di un territorio, nel nostro caso dell'Empolese Valdelsa. In più, dall'anno scorso, abbiamo il settore moda che racchiude aziende che operano principalmente nei settori abbigliamento, sartoria, pelletteria e calzature. Dobbiamo aiutare queste imprese a trovare delle soluzioni quando hanno dei problemi. Offriamo un supporto tramite servizi dedicati o con l'interazione tra le amministrazioni e altri soggetti".

La filosofia di CNA, spiega Goretti, è quella per cui "un'impresa, nell'esercizio della sua attività, affronta numerose situazioni o temi, e per ognuno di essi l'associazione deve essere in grado, tramite il personale o tramite soggetti partner, di trovare soluzioni".

Nel corso delle puntate, ai microfoni di Radio Lady hanno parlato anche diversi giovani imprenditori, lanciati in imprese e progetti artigianali, molti dei quali nati proprio grazie alla conoscenza con CNA. "Come CNA raccordiamo le esigenze delle aziende e cerchiamo di traghettare i giovani nei loro percorsi di crescita - ha detto Cantini -. Questo è uno dei nostri obiettivi, oltre a quello di fare rete. Quello che abbiamo raccontato in queste puntate non è stato solo la presentazione di realtà imprenditoriali, ma anche uno spaccato del nostro lavoro: dietro a ogni azienda o servizio offerto c’è la nostra presenza, quella di CNA, dei sindacati e della struttura di CNA".

Tra i ruoli di CNA che Valentina Cantini ha voluto ricordare c'è anche quello di supportare le aziende nell'informazione su tasse e normative, ad esempio nella gestione delle pratiche per la riduzione del costo della TARIC per le imprese: "Le aziende possono richiedere questa riduzione in base al fabbricato e al processo produttivo che svolgono. Non tutta l'area produttiva può essere sottoposta a regime TARIC".

L'assistenza di CNA copre molti aspetti dell'attività d'impresa. Come spiega Goretti: "Si va dagli adempimenti, come il ritiro dei rifiuti speciali, agli aggiornamenti delle qualifiche professionali. Quest'anno scade per molte aziende l'aggiornamento della qualifica professionale per i panificatori: ogni cinque anni è previsto un aggiornamento di 20 ore per mantenere la qualifica. Questo avviene in molti settori e spesso non ci si rende conto, dall'esterno, di quanti adempimenti debba svolgere un esercente. CNA segue anche tasse e burocrazia». «Possiamo gestirle insieme all'azienda, cercando soluzioni e semplificazioni", aggiunge Cantini.

La sede nazionale di CNA è a Roma, ma la struttura si dirama in tutte le regioni: "CNA ha declinazioni territoriali: in Toscana, in quasi tutte le province, sono presenti le CNA che fanno parte dell’organismo CNA Toscana - spiega Goretti -. Ogni CNA territoriale ha la propria struttura e organizzazione, sia dal punto di vista della rappresentanza sia da quello tecnico".

Ciò che ha caratterizzato CNA anche negli appuntamenti su Radio Lady è la capacità di fare rete. Ad esempio, il progetto Feeling Nova è nato all'interno di CNA, che ha messo insieme aziende di settori diversi per creare un progetto comune. "Anche l'azienda Il Papavero fa parte del gruppo di aziende che si metteranno a disposizione per Feeling Nova con laboratori per le donne che hanno attraversato un percorso oncologico: un momento di svago e di rete, che è anche lo scopo di CNA", ha detto Cantini.

Appuntamento alla prossima stagione di 'CNA Storie'.