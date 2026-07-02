Convocato il Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno

È convocato per giovedì 2 luglio 2026, alle ore 18, in seduta ordinaria, presso la sala consiliare del Palazzo municipale di Montopoli in Val d'Arno, il Consiglio comunale. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming accedendo a questo link.

All'ordine del giorno i seguenti punti:

- Comunicazioni della sindaca

- Relazione annuale della garante delle persone con disabilità

- Approvazione verbali della seduta del 18/05/2026

- Ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 112 del 29/05/2026 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026 – 2028 - variazione in via d'urgenza disposta ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del d. lgs. 267/2000";

- Ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 120 del 04/06/2026 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026 – 2028 - variazione in via d'urgenza disposta ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del d. lgs. 267/2000";

- Ratifica della deliberazione della giunta comunale n.134 del 15/06/2026 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026 – 2028 - variazione in via d'urgenza disposta ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del d. lgs. 267/2000";

- Regolamento degli istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione – modifiche

- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026. Modifiche. Approvazione.