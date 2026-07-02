Dal Gavena Giovani al Viola Park: il piccolo talento Giulio Guarino approda alla Fiorentina

Una grande soddisfazione per il Gavena Giovani, giovane società sportiva nata nel luglio 2024 grazie all'impegno del Presidente Paolo Bartolozzi e dei dirigenti Vito Stefanelli, Franco Orsucci, Di Cuzio Paolo e Bernardo Bartolozzi.

Alla nascita della scuola calcio si iscrissero sette bambini, tra loro c'era anche Giulio Guarino, classe 2019, che fin dai primi allenamenti ha mostrato qualità tecniche fuori dal comune, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori.

Per la ACF FIORENTINA è stato un vero e proprio colpo di fulmine, gli osservatori viola hanno avuto modo di ammirare Giulio durante i raggruppamenti organizzati dalla FIGC, rimanendo colpiti dalle sue doti e dal suo talento.

"Siamo estremamenti contenti e orgogliosi di Giulio - racconta il Direttore Sportivo Stefanelli Vito del Gavena nonché Allenatore del piccolo Giulio - per lui inizia un percorso calcistico importante in una società professionistica, e il riconoscimento del lavoro svolto con passione e competenza fin dalla nascita della nostra scuola calcio".

Giulio lascerà ufficialmente il Gavena Giovani il 30 Giugno, alla scadenza del tesseramento, e nel mese di luglio firmerà un accordo della durata di sei anni con la ACF FIORENTINA. Il giovane calciatore inizierà così la sua avventura nel prestigioso VIOLA PARK, il moderno centro sportivo del club viola, dove proseguirà il suo percorso di crescita.

"Quando la Fiorentina bussa alla porta del Gavena Giovani - continua Vito - significa che il lavoro svolto nella crescita dei piccoli talenti è quella giusta. Per noi è motivo di grande orgoglio e rappresenta uno stimolo a continuare con ancora piu entusiasmo".

Tutta la famiglia del Gavena Giovani augura a Giulio un futuro ricco di soddisfazioni, con la speranza che questo sia soltanto il primo passo di una lunga e brillante carriera nel mondo del calcio.

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