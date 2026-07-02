L'estate arriva a Palazzo Leggenda: una settimana di letture ed eventi in parchi e piazze

Tanti appuntamenti in calendario: la programmazione di “Un’Estate da leggenda” a Palazzo Leggenda prosegue e diverte. Da martedì 7 luglio a venerdì 10 luglio 2026, settimana dedicata alla ‘Vacanza bella vacanza’, su prenotazione, nella suggestiva Torre dei Righi di via Paladini: martedì 7 luglio, dalle 10.30 alle 11.30, ci sarà ‘Nati per leggere a Palazzo Leggenda. Mare, montagna, valigie e tante piccole avventure: letture di libri dedicati alle vacanze, con immagini, parole, sorrisi ed emozioni (Da 6 a 18 mesi).

‘Dal libro al fare’, vi aspetta mercoledì 8 luglio, dalle 10.30 alle 12, per preparare un bagaglio di avventure: cosa si mette nella propria valigia per andare in vacanza? Ciabattine da mare, scarponcini da montagna oppure un bel libro da sfogliare? Attività da 3 a 6 anni.

Poi giovedì 9 luglio, stesso orario, si parlerà di quale è la vacanza ideale che piace di più? Scalatore di montagna, turista in città o immerso nei fondali marini? Per saperlo, i partecipanti potranno svelarlo con un loro personalissimo pop-up. (Attività da 7 a 10 anni).

E dopo aver preparato la valigia, aver pensato alla vacanza ideale, ecco che a Palazzo Leggenda si viaggerà, venerdì 10 luglio, dalle 10.30 alle 12, in motoscafo, barca a vela, sottomarino o qualsiasi cosa galleggi…basta che sia di Lego. Appuntamento con la creatività digitale: si potrà costruire al computer il mezzo di trasporto dei propri sogni per un’estate a tutta velocità. (Da 11 a 14 anni)

Clown Scintilla

Tutti i mercoledì di luglio: Palazzo Leggenda sotto le stelle! Dalle 18 alle 23 Aperibiblio. A Palazzo per un piacevole intermezzo prima della cena. E dalle 18 alle 20 attività di letture animate e laboratori creativi a sorpresa!

Mercoledì 8 luglio, alle 21.30, appuntamento magico sotto le stelle con Clown Scintilla. Una serata speciale tra sorprese, spettacolo e momenti indimenticabili all’aperto. L’ingresso è libero.

LEGGENDA AL PARCO E NELLE PIAZZE - Tutti i giovedì dalle 17 alle 20, la Biblioteca al Parco di Serravalle con letture, laboratori e punto prestito. Tutti i venerdì dalle 17 alle 19, la Biblioteca la trovate in piazza Madonna della Quiete con tante letture e giochi ed il primo appuntamento dei lunedì di luglio da segnare in agenda è per il giorno 6 luglio, alle 17.30, al parco di via Pier della Francesca – nuova area gioco con le Letture animate e punto prestito.

A seguire: 13 luglio, alle 21.30, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto – Avane; il 20 luglio, alle 17.30, giardini davanti Ecopark Ponte a Elsa – via Dino Caponi e il 27 luglio, alle 17.30, nel giardino del Punto Prestito di Monterappoli, Via Salaiola 293.

Tutti gli appuntamenti AI PARCHI E NELLE PIAZZE sono a ingresso libero senza prenotazione

Il programma nel dettaglio si trova Qui.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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