L'estate arriva a Palazzo Leggenda: una settimana di letture ed eventi in parchi e piazze

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Da martedì 7 luglio a venerdì 10 luglio nella Torre dei Righi di via Paladini c'è ‘Vacanza bella vacanza’. E poi Clown Scintilla e appuntamenti al parco di Serravalle

Tanti appuntamenti in calendario: la programmazione di “Un’Estate da leggenda” a Palazzo Leggenda prosegue e diverte. Da martedì 7 luglio a venerdì 10 luglio 2026, settimana dedicata alla ‘Vacanza bella vacanza’, su prenotazione, nella suggestiva Torre dei Righi di via Paladini: martedì 7 luglio, dalle 10.30 alle 11.30, ci sarà ‘Nati per leggere a Palazzo Leggenda. Mare, montagna, valigie e tante piccole avventure: letture di libri dedicati alle vacanze, con immagini, parole, sorrisi ed emozioni (Da 6 a 18 mesi).

‘Dal libro al fare’, vi aspetta mercoledì 8 luglio, dalle 10.30 alle 12, per preparare un bagaglio di avventure: cosa si mette nella propria valigia per andare in vacanza? Ciabattine da mare, scarponcini da montagna oppure un bel libro da sfogliare? Attività da 3 a 6 anni.

Poi giovedì 9 luglio, stesso orario, si parlerà di quale è la vacanza ideale che piace di più? Scalatore di montagna, turista in città o immerso nei fondali marini? Per saperlo, i partecipanti potranno svelarlo con un loro personalissimo pop-up. (Attività da 7 a 10 anni).

E dopo aver preparato la valigia, aver pensato alla vacanza ideale, ecco che a Palazzo Leggenda si viaggerà, venerdì 10 luglio, dalle 10.30 alle 12, in motoscafo, barca a vela, sottomarino o qualsiasi cosa galleggi…basta che sia di Lego. Appuntamento con la creatività digitale: si potrà costruire al computer il mezzo di trasporto dei propri sogni per un’estate a tutta velocità. (Da 11 a 14 anni)

Clown Scintilla

Tutti i mercoledì di luglio: Palazzo Leggenda sotto le stelle! Dalle 18 alle 23 Aperibiblio. A Palazzo per un piacevole intermezzo prima della cena. E dalle 18 alle 20 attività di letture animate e laboratori creativi a sorpresa!

Mercoledì 8 luglio, alle 21.30, appuntamento magico sotto le stelle con Clown Scintilla. Una serata speciale tra sorprese, spettacolo e momenti indimenticabili all’aperto. L’ingresso è libero.

LEGGENDA AL PARCO E NELLE PIAZZE - Tutti i giovedì dalle 17 alle 20, la Biblioteca al Parco di Serravalle con letture, laboratori e punto prestito. Tutti i venerdì dalle 17 alle 19, la Biblioteca la trovate in piazza Madonna della Quiete con tante letture e giochi ed il primo appuntamento dei lunedì di luglio da segnare in agenda è per il giorno 6 luglio, alle 17.30, al parco di via Pier della Francesca – nuova area gioco con le Letture animate e punto prestito.

A seguire: 13 luglio, alle 21.30, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto – Avane; il 20 luglio, alle 17.30, giardini davanti Ecopark Ponte a Elsa – via Dino Caponi e il 27 luglio, alle 17.30, nel giardino del Punto Prestito di Monterappoli, Via Salaiola 293.

Tutti gli appuntamenti AI PARCHI E NELLE PIAZZE sono a ingresso libero senza prenotazione

Il programma nel dettaglio si trova Qui.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
2 Luglio 2026

Sponsor per gli eventi dell'Estate Empolese, aperto l'avviso

Il Comune di Empoli ha avviato un avviso pubblico per presentare manifestazioni spontanee di interesse verso la sponsorizzazione degli eventi dell'estate empolese, in programma fino al 20 settembre 2026. Il proponente [...]

Empoli
Attualità
2 Luglio 2026

Piazza della Vittoria, come cambiano sosta e transito per gli appuntamenti serali di 'Empoli-Europa musica e danza 2026'

Nei prossimi giorni 'Uno spettacolo d’estate' porterà in piazza della Vittoria l’evento organizzato dall’associazione Harmonia, ‘Empoli-Europa musica e danza 2026’, seconda edizione, che si terrà nei giorni 5, 9, 20, [...]

Empoli
Attualità
2 Luglio 2026

Perdita in strada a Empoli, Acque risponde alla segnalazione: "Riparazione in programma oggi"

"Ho segnalato il problema due volte a distanza di una settimana, adesso ne è quasi trascorsa un'altra... e l'acqua continua a fuoriuscire copiosa". Così un cittadino porta all'attenzione la situazione [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina