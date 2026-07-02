Buongiorno oggi ringrazio Enrico che mi ha mandato una ricetta gustosa le Focaccine di patate con pesto di mandorle e spinaci.

La panificazione è una vera arte nel sapere quali farine e ingredienti utilizzare per fare non solo il pane ma anche dolci, pizze e focacce, vi lascio un link dove si spiega "Tutto quello che dovete sapere sulla panificazione": https://blog.giallozafferano.it/follettopanettiere/quello-dovete-sapere-quasi-sulla-panificazione/

Se volete fare chiarezza anche sui tipi di farina leggete a questo lik:

www.mulinovaldorcia.it/che-significa-farina-00-0-1-2-facciamo-chiarezza/

Focaccine di patate con pesto di mandorle e spinaci

Ingredienti per 16 focaccine

310 gr di farina di grano tenero tipo 0 Manitoba

300 gr di semola di grano duro rimacinata

200 gr di patate

460 gr d’acqua

10 gr di lievito di birra fresco

15 gr di sale

Olio extravergine di oliva 60 gr di spinacini in foglia

20 gr di mandorle pelate più quelle per guarnire

1 pizzico di sale grosso

Preparazione

Lessate le patate con la buccia in acqua salata per 30 minuti o fino a quando saranno tenere. Fatele intiepidire, sbucciatele e schiacciatele. Versate le farine in una capiente ciotola o nell’impastatrice e mettete al centro il lievito sbriciolato e 60 gr di acqua. Mescolate attendete pe qualche minuto, quindi iniziate a impastate unendo la purea di patate. Aggiungete gradualmente il resto dell’acqua e poi unite il sale. Continuate a lavorare fino a quando l’impasto risulterà liscio e omogeneo. Oliate una ciotola, trasferitevi il tutto e fate lievitare coperto e al caldo fino al raddoppio per 1-2 ore. Rovesciate l’impasto sulla spianatoia cosparsa con poca semola, dividetelo in 16 spicchi uguali e formate altrettante palline. Schiacciatele e poi stendetele a uno spessore di meno di 1 cm. Fate riposare per 30 minuti, poi praticate delle fossette sulla superficie e versatevi un’emulsione preparata con 25 gr d’olio e 25 gr d’acqua. Lasciate lievitare coperto con pellicola per 20-30 minuti, poi infornate a 230 gradi per 10 minuti, quindi abbassate la temperatura a 210 gradi e proseguite la cottura per altri 5 minuti o fino a doratura. Sfornate, togliete subito dalla teglia e fate raffreddare su una gratella. Frullate gli spinaci con le mandorle, quindi aggiungete dell’olio a filo così da ottenere un pesto cremoso. Distribuitelo sulle focaccine, terminate con qualche foglia di spinacino e con 6-8 mandorle tritate grossolanamente.

Enrico

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