Incidente in Fi-Pi-Li a Montelupo, in ospedale un motociclista 53enne

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li, intorno alle ore 15 tra Ginestra Fiorentina e Montelupo, in direzione Pisa. L'uomo, un 53enne, è rimasto ferito riportando un trauma all'addome. Inizialmente si era temuto un infortunio più grave, ma l'uomo non ha riportato ferite gravi; è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata.

Si sono formati fino a 2 km di code, ma il traffico è tornato regolare intorno alle ore 17.