"Insieme per Santa Croce" sul mercato: "Per il rilancio servono interventi concreti, non solo spostamenti"

"In Consiglio comunale abbiamo votato convintamente contro la proposta di trasferimento del mercato settimanale in piazza Fratelli Cervi. Non contestiamo la scelta in sé di individuare una nuova collocazione, ma riteniamo sbagliato il modo in cui questa decisione viene raccontata, come se rappresentasse automaticamente il ritorno del mercato "in centro"". Così in una nota il gruppo consiliare "Insieme per Santa Croce" commenta il ritorno del mercato in piazza Fratelli Cervi annunciato dal Comune.

"Piazza Fratelli Cervi è certamente una sede storica del mercato, ma non coincide con il centro di Santa Croce sull’Arno, inteso come "centro commerciale" per il quale i commercianti chiedono da anni il ritorno del mercato. Va inoltre ricordato che il mercato ha vissuto negli ultimi anni una fase complessa, segnata da diversi spostamenti, dalla pandemia e da continui riassetti organizzativi. Piazza Oscar Romero è stata individuata come collocazione finale di questo percorso sempre in accordo con la commissione mercato e con la maggioranza delle categorie economiche al tavolo di concertazione, la stessa che oggi è d’accordo con il suo trasferimento.

Dagli atti emerge inoltre che la viabilità non subirà modifiche. Si tratta di una scelta legittima, che però comporta una conseguenza evidente: non verrà garantita la disponibilità di parcheggi nelle immediate vicinanze dei banchi come avviene oggi in piazza Oscar Romero. I circa venti posti previsti all’interno della piazza non potranno compensare questa differenza strutturale. È bene che i cittadini sappiano che per adeguare piazza Fratelli Cervi ad ospitare il mercato saranno necessari circa 20 mila euro di interventi".

Per il gruppo consiliare "resta poi il tema delle promesse politiche. È vero che nel programma elettorale del sindaco si faceva riferimento a piazza Fratelli Cervi, ma i cittadini ricordano bene che l’impegno più volte dichiarato nella campagna elettorale della lista Giannoni Sindaco era quello di riportare il mercato in piazza Matteotti, obiettivo che oggi viene definitivamente accantonato. Il vero tema, però, non è solo la collocazione. Se si vuole davvero rilanciare il mercato settimanale servono interventi concreti, non soltanto spostamenti. L’amministrazione precedente aveva già avviato un percorso in questa direzione, predisponendo un bando per l’assegnazione dei posteggi alle categorie merceologiche mancanti, con l’obiettivo di ampliare e qualificare l’offerta commerciale. Era stata inoltre avviata una riduzione dei posteggi destinati agli spuntisti, per favorire maggiore stabilità ed equità del mercato e dei suoi lavoratori.

Nei prossimi mesi si entrerà inoltre nella fase attuativa delle nuove procedure di assegnazione delle concessioni previste dalla normativa nazionale ed europea, che impongono ai Comuni di operare attraverso bandi e criteri trasparenti per l’assegnazione dei posteggi. Sarà anche su questi strumenti che si misurerà la reale capacità di rilanciare il mercato e attrarre nuovi operatori".

Infine "ci chiediamo se questa soluzione risponda davvero alle esigenze delle categorie più fragili: anziani, persone con difficoltà motorie e tutti coloro che oggi possono contare su parcheggi a ridosso dell’area mercatale. In Consiglio comunale il sindaco ha sostenuto che sarà possibile parcheggiare nell’area Conad e raggiungere il mercato a piedi. Saranno i cittadini a valutare se questa sia una soluzione realmente più comoda e accessibile. Noi - concludono da "Insieme per Santa Croce" - continueremo a seguire questa fase senza pregiudizi, ma con spirito critico e senso di responsabilità. Il mercato e il suo rilancio non può essere affidato solo a una diversa collocazione, ma a una visione complessiva fatta di programmazione, investimenti e scelte coerenti".