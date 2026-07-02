Intercultura: tempo di valigie per gli studenti internazionali accolti dal centro locale di Empoli

È tempo di valigie e di arrivederci per Blue dalla Tailandia iscritto presso il Liceo Artistico Virgilio e Ty dalla Nuova Zelanda che ha frequentato l’Istituto professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera Enriques, gli studenti internazionali che hanno vissuto in questi mesi a Fucecchio e Gambassi Terme. Il prossimo 4 luglio i giovani saluteranno le famiglie che li hanno ospitati, i volontari del Centro locale, i compagni di classe e gli amici conosciuti durante questa intensa esperienza.

Subito dopo, Blue e Ty si ricongiungeranno con centinaia di altri studenti provenienti dai 60 Paesi di tutto il mondo dove Intercultura sviluppa i suoi programmi. I ragazzi parteciperanno alla cerimonia di saluto con il Segretario Generale di Intercultura, Andrea Franzoi, per poi ripartire nel corso del weekend verso i loro Paesi d’origine. Torneranno a casa parlando l'italiano e con un bagaglio di competenze interculturali che dureranno per tutta la vita.

Perché ospitare?

Mentre l'esperienza di Blue e Ty si conclude, i volontari del Centro locale sono già al lavoro per accogliere i nuovi studenti in arrivo a settembre: Tibet dalla Turchia, Daniel dalla Colombia e Maria Luiza dal Brasile.

Non servono case perfette o tempo illimitato, ma solo la volontà di accogliere.

Ospitare uno studente o una studentessa internazionali è un vero investimento sul capitale umano del proprio nucleo familiare. Una ricerca di AFS Intercultural Programs ha evidenziato quattro ragioni per intraprendere questa avventura:

- Viaggiare rimanendo a casa: permette di "internazionalizzare" le mura domestiche, portando nuove culture e tradizioni direttamente nel proprio salotto;

- Riscoprire la propria cultura: guardare le nostre abitudini e le bellezze del territorio attraverso gli occhi curiosi di un ragazzo che le scopre per la prima volta;

- Un dono educativo per i figli: una palestra di vita quotidiana che insegna condivisione, tolleranza e apertura mentale nel confronto con un "fratello" o una "sorella" di background diverso;

- Legami che superano i confini: la creazione di una "famiglia allargata" nel mondo, con un legame affettivo che spesso dura per sempre.

Contatti e informazioni

La ricerca è aperta sempre per accogliere studenti in arrivo nei prossimi mesi. Per ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente i volontari del Centro Locale di Empoli:

● Responsabile Ospitalità: Roger Calore – 334 822 0122

● Email: ospitalita.empoli.intercultura@gmail.com

● Sito web: www.intercultura.it/famiglie

Intercultura ODV è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.

Fonte: Ufficio Stampa