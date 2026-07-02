Lavori sul 'Ponte al Pino': lavoro agile in deroga per il personale della Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Firenze, condividendo la richiesta di Regione Toscana e Comune di Firenze per l’utilizzo del lavoro agile in occasione dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia "Ponte al Pino", che comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi in due distinti periodi del mese di luglio, ha adottato un misura straordinaria per agevolare il personale dipendente interessato dai disagi alla mobilità.

La Direzione generale della Città Metropolitana di Firenze ha disposto e autorizzato, con apposito Atto dirigenziale e limitatamente alle giornate del 6, 7, 8, 9 e 27, 28, 29, 30 luglio 2026, il ricorso al lavoro agile in deroga ai limiti ordinari previsti dagli accordi individuali.

La misura è rivolta ai dipendenti residenti o domiciliati nei Comuni serviti dalle tratte ferroviarie interessate dalle limitazioni e che utilizzano abitualmente il treno per raggiungere la sede di lavoro. In particolare, riguarda le tratte ferroviarie:

• Chiusi – Arezzo – Firenze Santa Maria Novella;

• Firenze – Borgo San Lorenzo (via Pontassieve);

• Montevarchi – Prato – Pistoia;

• Borgo San Lorenzo – Firenze Campo di Marte (linea Faentina).

L'accesso al lavoro agile straordinario sarà subordinato alla compatibilità delle mansioni con tale modalità e alla preventiva autorizzazione del Dirigente della Direzione di appartenenza, che valuterà le esigenze organizzative e la continuità dei servizi.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa Comune di Signa