Un buon gelato? Ecco dove: le migliori gelaterie toscane per Gambero Rosso

Quali sono le migliori gelaterie della Toscana? A dircelo è il Gambero Rosso, che ha stilato una lista di tutti i migliori locali d'Italia e per il Granducato ne ha scelti trentanove. Le gelaterie sono divise in tre coni (le migliori), poi quelle con due coni e quelle con un cono.

I tre coni vanno alla Gelateria della Passera di Cinzia Otri a Firenze, alla Gelateria Dondoli del maestro gelatiere Dondoli di San Gimignano e alla Gelateria De' Coltelli di Gianfranco Cutelli a Pisa. Sono loro a essere in 'zona Scudetto' per i gelati, dato che non c'è una vera classifica dal primo all'ultimo posto.

I due coni vanno a ventitré gelaterie: Buongusto (Pienza), Chiccheria (Grosseto), Cremeria Cecconi (Arezzo), Cremeria Gori (Elba), Cremeria Opera, Ele Gelati & Granite (Lucca), Fredo (Pienza), Ghignoni (Sansepolcro), Il Gusto Giusto (Piombino), Io e Gelato (San Giuliano Terme), L’ Edicola (Grosseto), La Svolta (Marciana Marina), Manzi Gelateria (Pisa), Rufus (Pisa), Sottani (Pelago), Sunflower (Arezzo), Edoardo il gelato biologico, Gelateria Cioccolateria Magnolfi, Gelateria Pasticceria Badiani, Gelato-Gabriele Vannucci, La Sorbettiera, Sbrino – Gelatificio Contadino, Vivoli (Firenze)

Chi prende un cono: Barroccino, Caminia (Firenze) Caprilli (Livorno), Cremeria Corradini (Castiglion della Pescaia), Gelateria di Castellina (Castellina in Chianti), Gelateria Ricci (Follonica), Il Gelataio Filippo (Cecina), Il Gelato di Giada (Pisa), Il Masgalano (Siena), La Vecchia Latteria (Siena), Pozioni di Neve (Porto Santo Stefano), Punto Gelato (Arezzo), Zero Gradi (Elba).

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