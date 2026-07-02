Tutto pronto per la decima edizione di Montemurlo in music: tre serate di grande musica

Grandi appuntamenti con la musica dal vivo sotto le stelle nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) Prenderà il via il prossimo lunedì 6 luglio la rassegna "Montemurlo in Music 2026", un ciclo di tre imperdibili serate concertistiche ad ingresso libero, nate dalla stretta sinergia tra la Filarmonica G. Verdi di Montemurlo e il Comune di Montemurlo. Una rassegna che quest’anno taglia il traguardo della decima edizione e conferma la sua validità e qualità artistica. Cornice degli eventi musicali sarà ancora una volta il parco di Villa Giamari con inizio di tutti i concerti fissato alle ore 21:15.

"La Filarmonica Giuseppe Verdi è una vera istituzione culturale del territorio che negli anni ha saputo avvicinare intere generazioni al linguaggio universale della musica. Un linguaggio che parla di pace e fraternità. – ha sottolineato il sindaco Simone Calamai - La Montemurlo in music è un appuntamento di grande valore che arricchisce la proposta culturale dell’estate montemurlese".

Il cartellone di quest'anno propone un viaggio sonoro eclettico e di altissima qualità, capace di spaziare dal raffinato cantautorato elettronico ai grandi classici dello swing, fino a dare ampio spazio alle promesse del territorio.

"La rassegna Montemurlo in music nasce dieci anni fa da una felice intuizione, quella di far crescere i ragazzi della banda e creare un momento aggregativo fatto di buona musica e socialità - aggiunge l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero - Un’idea che ha funzionato ed oggi la Filarmonica rappresenta un presidio importante per la crescita sana e positiva dei nostri bambini e ragazzi che nella musica trovano un punto di riferimento saldo». I dieci anni della rassegna sono, dunque, un grande traguardo di cui la Filarmonica Verdi va fiera, come sottolinea la presidente Luciana Gori:« E’ una grande soddisfazione arrivare alla decima edizione. La scuola di musica della Filarmonica negli ultimi anni ha conosciuto poi una crescita esponenziale. Oggi contiamo quasi 120 allievi, la cui età va dai 6 agli oltre 80 anni, con 14 insegnanti di livello. Solo i saggi finali al teatro della Sala Banti hanno avuto la durata di una settimana. Quest’anno abbiamo poi festeggiato i 30 anni di insegnamento della maestra di pianoforte Francesca Fruzzetti e il clima che si respira nella nostra scuola è di grande serenità e collaborazione. Un ambiente bello che aiuta i ragazzi, attraverso la musica, a vivere meglio e con più serenità".

IL PROGRAMMA DELLA MONTEMURLO IN MUSIC - L'apertura della rassegna, lunedì 6 luglio, è affidata al sound ipnotico ed evocativo dei Noir Collective. L'ensemble - composta da Gianni Sarchi, Bianca Bucelli, Fabio Mazzei e Federico Meoni - unisce sensibilità contemporanea e profonde radici emotive, fondendo il cantautorato e la musica elettronica con evidenti richiami al Trip-Hop degli anni Novanta e a influenze artistiche iconiche come Radiohead, Apparat e Massive Attack. Attivi da due anni come formazione, ma forti di un bagaglio ricco di prestigiose collaborazioni nazionali, radiofoniche (Rai, Popolare Network, Kiss Kiss) e televisive dei singoli membri, i Noir Collective promettono un live intenso e capace di creare una connessione autentica con il pubblico. Martedì 7 luglio l'atmosfera si accenderà con l'energia orchestrale della Freedom Big Band, una vera e propria formazione jazz al completo, diretta dal Maestro Paolo Puggelli. Con una sezione fiati imponente (4 trombe, 4 tromboni, 6 sax) e una solida sezione ritmica (pianoforte, contrabbasso, chitarra e batteria), la big band (realtà attiva sul territorio pratese ormai da sei anni) proporrà un repertorio vario e divertente che spazia dai grandi classici della Swing Era (Ellington, Glenn Miller, Count Basie, Quincy Jones) alla musica latino-americana (il mambo di Perez Prado, la bossa nova) fino al funky e ai successi anni Settanta di Jaco Pastorius e Herbie Hancock. Ad arricchire la serata, la voce solista della band reinterpreterà i brani più celebri delle grandi icone mondiali della musica, da Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan fino a Peggy Lee e Norah Jones.

La chiusura della rassegna, prevista per giovedì 9 luglio, guarderà al futuro e alle nuove generazioni con il concerto della Giovani band. Il palco di Villa Giamari vedrà infatti protagonisti gli allievi della Filarmonica G. Verdi di Montemurlo, che si esibiranno mettendo in mostra il talento, la freschezza e l'entusiasmo coltivati all'interno della scuola di musica cittadina.

Per informazioni Flarmonica G. Verdi, www.filarmonicaverdi.it, email: info@filarmonicaverdi.it

Contatti telefonici: 0574 686903 - 328 9257357. Ingresso libero e gratuito.

da sinistra il vice presidente della Filarmonica, Renzo Bresci, il sindaco Calamai, la direttrice Liana Lascialfari, la presidente Luaciana Gori, un giovane componente della Filarmonica e l'assessore Giuseppe Forastiero

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa