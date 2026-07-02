A Montespertoli torna 'La Madia dei Sapori' al Castello di Poppiano

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Mercoledì 8 luglio, ore 20, la cena di beneficenza della Misericordia di Montespertoli nella corte del Castello di Poppiano: menù toscano, vini del Castello e ricavato devoluto alle persone bisognose del Comune

Mercoledì 8 luglio torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate a Montespertoli: La Madia dei Sapori, la cena di beneficenza organizzata dalla Misericordia di Montespertoli nella splendida cornice della corte del Castello di Poppiano.

Una serata che unisce gusto e solidarietà, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa rientra nel cartellone de "Le Notti del Vino" ed è promossa in collaborazione con l'Emporio Solidale di Montespertoli, con il patrocinio del Comune di Montespertoli. Tutto il ricavato sarà devoluto dalla Misericordia a favore delle persone bisognose del Comune.

Il menù della serata si aprirà con un calice di benvenuto, seguito da un antipasto con crostini misti (toscano, pomodoro, funghi, cipolle e maionese al prezzemolo). A seguire tagliatelle al ragù e ribollita, poi lesso rifatto e roast beef con verdure di stagione stufate. A chiudere, macedonia e i tradizionali cantuccini con Vin Santo del Conte Guicciardini, oltre ad acqua e caffè. I vini del Castello di Poppiano saranno disponibili per l'acquisto durante la serata, non compresi nel menù.

Il menù fisso ha un costo di 30 euro, 15 euro per i bambini fino a 10 anni. Appuntamento al Castello di Poppiano alle ore 20.00. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro sabato 4 luglio presso l'Ufficio Turistico di Montespertoli, telefono 0571.600255, email ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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