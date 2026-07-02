Musica, cibo e negozi aperti per 'Viale Italia In Strada' a Castelfranco

L'estate entra nel vivo a Castelfranco di Sotto con “Viale Italia in Strada”, l'iniziativa giunta alla sesta edizione organizzata dall'Associazione Noi di Viale Italia con la collaborazione di Confcommercio Pisa, con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa e la partecipazione di Radio Bruno.

Sarà un inizio di settimana decisamente diverso dal solito quello che lunedì 6 luglio animerà Viale Italia, vivace realtà caratterizzata da numerose attività commerciali, locali e negozi di vicinato, per l'occasione eccezionalmente chiusa al traffico e vestita a festa per consentire un'esperienza da vivere in piena sicurezza, con tanta musica, la cover band “All in Rock” con i grandi successi degli anni '70, '80 '90 e Cartonika con le sigle dei cartoni animati più amati, street food, mercatino dell'artigianato sul Viale e due special guest: la star dei social Nonna Silvi e Alessandro Martini di Televisium, insieme a fantastici personaggi in un mix in grado di emozionare grandi e piccoli.

“La festa prende il via alle 18” spiega la presidente dell'Associazione Noi di Viale Italia Claudia Fiumalbi, insieme ai consiglieri Marzia Cervetti, Manuela Marinai e Lorenzo Zito - “Il ricco programma si apre alle 18.30 con il concerto dell'associazione Didasko ed esposizione delle opere realizzate dai bambini legate alla “Turandot” per celebrare il centenario dell'opera di Giacomo Puccini. Dalle 20 andrà in scena lo spettacolo di ginnastica ritmica e tessuti aerei a cura delle allieve di Cristina Lischi della Polisportiva Stella Rossa e alle 21 l'esibizione di danza di Danza da Perla, nell'area tra le attività Az Concessionario Buffetti e Fresh. Divertimento assicurato con il concerto di All in Rock e Cartonika (di fronte a Intesta idee e capelli) e a seguire il dj set. Gran finale dalle 22.45 con il divertentissimo schiuma party e i fuochi d'artificio”.

“Un evento dove la comunità è presente e partecipa attivamente, grazie alla forza e all'impegno dei commercianti di Viale Italia che presenta un programma di tutto rispetto capace di assicurare una serata di alto livello. Una concreta dimostrazione di come il tessuto commerciale di Castelfranco riesca sempre ad esprime iniziative di grande successo” afferma il presidente Area Vasta di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“E' una manifestazione che arriva alla sesta edizione e che cresce di anno in anno” - dichiara il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini - “Non chiedo di meglio per Castelfranco di Sotto e ringrazio tutti i commercianti di viale Italia e Confcommercio per l'impegno che profondo per tenere vivo il commercio in questa parte del paese. Per questo patrociniamo e sosteniamo come meglio possiamo questa iniziativa. Parliamoci chiaro – dice il sindaco - il commercio funziona se i corridoi commerciali sono vissuti e la festa è uno strumento per far vivere il nostro viale Italia alla popolazione. Penso che questo successo del sesto anno dell'edizione 2026 vada sottolineato e tenuto presente per fare ancora meglio nei prossimi anni per promuovere il nostro territorio”.

“Questa è una festa che attraversa tutte le fasce di età, dai bambini a quelli più datati come me. È una festa che comincia dal tardo pomeriggio e arriva a fino alle mezzanotte, piacevole che si estende su una superficie molto lunga. C'è veramente di tutto, tante attrattive per passare una bella serata e di questo dobbiamo ringraziare l'associazione “Noi di viale Italia”, Confcommercio e la Camera di Commercio Toscana nord ovest - Terre di Pisa. Come amministrazione abbiamo supportato questa iniziativa per quello che ci è stato chiesto fin da quando ci siamo insediati. Ben venga questo tipo di manifestazione” dichiara l'assessore al Commercio Giuseppe Calò.

“Stiamo parlando di un appuntamento che si è ritagliato uno spazio di primo piano e che si svolge in un'asse fondamentale del commercio di Castelfranco di Sotto, un'occasione per vivere una bellissima serata in una strada eccezionalmente chiusa al traffico che valorizza le attività di Viale Italia e il loro costante impegno in un bellissimo clima di festa e partecipazione” le parole del coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

“Eventi come questo dimostrano la vivacità del nostro tessuto imprenditoriale e la capacità di fare rete tra associazioni, categorie economiche e istituzioni. Come Ente camerale continuiamo a investire risorse per far crescere l'attrattività dei centri urbani, trasformando l'intrattenimento in un volano di sviluppo per i negozi di vicinato” dichiara il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Durante tutta la manifestazione nei vari punti lungo il viale ci sarà il Salottino di Nonna Silvi, trampolieri, mercatino e banchi delle associazioni del territorio, le giostre in piazza Lelio Basso, mostre di auto e moto d'epoca, street food anche con opzioni vegan e senza glutine, l'Arena dei duelli e il Labirinto degli zombie nell'area centrale presso Taddei e Piccolo Family e laboratori musicali comunali. Non mancheranno le occasioni di shopping nei negozi aperti fino a tardi, per una festa che promette spettacolo e pensata per un pubblico di ogni età.

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa