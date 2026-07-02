Niccolò Fabi in concerto al Parco Mediceo di Pratolino

Domenica 5 luglio il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà il concerto al tramonto di Niccolò Fabi, uno degli appuntamenti più attesi del Musart Festival. L'esibizione inizierà alle 20.15, in una cornice naturale che ben si presta all'universo poetico del cantautore romano. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

In scaletta oltre vent'anni di carriera, da brani come 'La promessa', 'Costruire', 'Oriente' e 'Una buona idea' fino alle canzoni più recenti contenute nell'album 'Libertà negli occhi'.

Sul palco con lui saliranno alcuni collaboratori storici, tra cui Roberto 'Bob' Angelini, Alberto Bianco, che aprirà anche la serata, Filippo Cornaglia, Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, musicisti che hanno preso parte alla realizzazione dell'ultimo lavoro discografico del cantautore.

L'inizio del 2026 ha portato anche una novità per i fan di Fabi, con la pubblicazione del video live dell'inedito 'Il silenzio del mattino', registrato durante il soundcheck dell'ultima data del tour teatrale di 'Libertà negli occhi' a Roma. Un documento che racconta il lato più intimo del viaggio musicale condiviso con la sua band.

Ad aprire il concerto saranno il cantautore fiorentino Costì, già membro degli Street Clerks, e lo stesso Bianco, da anni tra i più stretti collaboratori artistici di Fabi.

Visite al Parco e spettacoli

Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco (prenotazioni sul sito https://musartfestival.it/index.php/attivita-collaterali), concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto “Crescendo Musica Toscana” diretto da Luca Marino.



Viabilità e parcheggi

Adagiato sulle colline di Firenze, il Parco Mediceo di Pratolino si trova a Vaglia, a pochi chilometri dal centro di Firenze. Le strade che lo collegano alla città sono via Bolognese e via Faentina. Chi arriva da nord, cioè dal Mugello e dall’uscita A1 Barberino di Mugello (consigliata per chi utilizza l’autostrada) deve percorrere via Bolognese in direzione Firenze. All’interno del Parco e nelle aree adiacenti saranno allestiti parcheggi temporanei (dalle 17,30), collegati al Parco con navette di Autolinee Toscane. Si possono acquistare i posti auto e moto su www.ticketone.it. Golf-car collegheranno gli ingressi del Parco alle aree concerti.

Per raggiungere Pratolino in bus si raccomanda l’utilizzo della linea 25 di Autolinee Toscane: indipendentemente dagli orari prestabiliti, le ultime partenze dal capolinea di Pratolino in direzione Firenze avverranno sempre al termine degli spettacoli, con corse straordinarie. Dettagli disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it.

Prossimi appuntamenti

Sabato 11 luglio Musart Festival aprirà le porte a Alfa, nell’ambito di un tour che lo vedrà ospite delle maggiori rassegne estive. E ancora, martedì 21 luglio l’attesissimo ritorno di Elio e le Storie Tese… “à la carte!”, con una scaletta scelta dagli stessi fan e diversa per ogni appuntamento, mentre venerdì 24 sarà la volta di Luca Carboni e del suo “Rio ari o live”, un live di musica, immagini e parole. Sabato 25 luglio il Parco di Pratolino aprirà alla grande classica con i “Carmina Burana” di Carl Orff, una delle più note pagine del Novecento eseguita da Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Lorenzo Fratini, con voci soliste dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Musart si chiuderà con il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi domenica 26 luglio (ore 4,45) sempre al Parco Mediceo di Pratolino. Fondatore del Banco del Mutuo Soccorso, Nocenzi proporrà, in versione piano solo, brani dai propri album da solista e perle dal repertorio del Banco.

Giunto all’undicesima edizione, Musart Festival è prodotto da associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di ChiantiBanca, UnicoopFirenze, Publiacqua, Sammontana, Vignaioli del Morellino di Scansano, Findomestic, Prinz. Un particolare ringraziamento alle Autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.

Info Musart Festival Firenze 2026

Dal 28 giugno al 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino - via Fiorentina, 282 - Firenze www.musartfestival.it

Prevendite

Sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Sconti e riduzioni

I bambini di età inferiore a 4 anni entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Persone con disabilità

Alle persone con invalidità oltre il 75 per cento si raccomanda l’acquisto di un biglietto specifico. Potranno accedere con un accompagnatore, a cui è concesso l’ingresso gratuito. I biglietti sono disponibili sul sito https://www.ticketone.it/artist/musart-festival/?affiliate=P3T e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

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