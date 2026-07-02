Fiorenza Gabbrielli Bresci compie 100 anni, è festa a Oste

Una vita intera dedicata alla famiglia, al lavoro e alla comunità. Il Comune di Montemurlo ha festeggiato lo scorso 30 giugno un traguardo straordinario: i 100 anni di Fiorenza Gabbrielli Bresci. Per celebrare questo secolo di vita, il sindaco Simone Calamai ha voluto farle visita personalmente alla centenaria, portandole l'affetto di tutta la comunità montemurlese con la consegna di una pergamena celebrativa e di un omaggio floreale.

Nata cento anni fa a Prato, Fiorenza ha vissuto fino al 1975 a Narnali, in una casa nell’aia della vecchia chiesa. Successivamente, insieme al marito, ha scelto di scommettere sul futuro del territorio di Montemurlo, acquistando un terreno a Oste nella zona tra via Puccini e via del Pantano. In un’epoca in cui in quell’area non c’era ancora nulla, la coppia ha costruito la propria casa e il magazzino annesso, trasferendovi prima la tessitura e in seguito l’orditoio.

Fiorenza incarna perfettamente lo spirito laborioso e tenace del distretto: oltre a crescere con dedizione i due figli, Marco e Alessio, ha sempre lavorato attivamente come artigiana tessile a fianco del marito. Quando quest'ultimo è prematuramente scomparso a soli 54 anni, Fiorenza ha affrontato le difficoltà della vita con coraggio, senza mai risposarsi e trovando una straordinaria forza nell'impegno sociale e nelle attività della parrocchia di Oste.

«È un grande onore poter festeggiare i cento anni di Fiorenza — ha dichiarato il sindaco Simone Calamai — Una donna attiva, vivace, simpatica e combattiva, che rappresenta la storia profonda della nostra comunità: quella fatta di lavoro artigiano, di sacrifici, ma anche di tanta solidarietà e amore per il territorio. A lei e alla sua bellissima famiglia vanno i più cari auguri di tutta Montemurlo». Grande camminatrice e appassionata viaggiatrice, Fiorenza ha vissuto un'esistenza piena e dinamica. Oggi è circondata dall'amore e dalle cure dei figli, delle nuore, di quattro nipoti e due pronipoti ed ha spento le cento candeline circondata dal calore di una grande famiglia che continua a essere il suo orgoglio più grande.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa