Palio di Siena, annullata causa pioggia la provaccia

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(Foto Comune di Siena)

Annullata per pioggia la provaccia del Palio di Siena, in programma questa mattina 2 luglio alle 9. Su Palazzo pubblico è stata esposta la bandiera verde, segnale di annullamento.

(Foto Comune di Siena)

Date le avverse condizioni meteorologiche, tramite specifica ordinanza, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha disposto l'annullamento della sesta prova del Palio del 2 luglio 2026, come da Regolamento del Palio che all'articolo 53, comma 1, recita: "Qualora, per pioggia, la pista sia impraticabile o pericolosa, il Sindaco, udito il parere, non vincolante, del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei Deputati della Festa, può ritardare l'effettuazione della prova e, occorrendo, sopprimerla".

Le piogge di stamani hanno reso inagibile la pista di tufo in piazza del Campo mentre sempre causa maltempo (oggi sulla Toscana è in corso codice giallo per temporali) è in forse lo svolgimento del Palio, dedicato alla Madonna di Provenzano, in programma oggi alle 19.30.

 

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