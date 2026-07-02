Perdita in strada a Empoli, Acque risponde alla segnalazione: "Riparazione in programma oggi"

"Ho segnalato il problema due volte a distanza di una settimana, adesso ne è quasi trascorsa un'altra... e l'acqua continua a fuoriuscire copiosa". Così un cittadino porta all'attenzione la situazione in via Giuntini a Empoli: "Nonostante le mie due segnalazioni di perdita di acqua, su strada pubblica, Acque non provvede a sistemare". Il mittente segnala la perdita per chiedere un intervento risolutivo. "Siccome nelle ultime estati si sprecano gli appelli al buon senso nell'uso dell'acqua, ma perché non interveniamo prima?"

Sentita Acque Spa, viene riferito che la riparazione è in programma per oggi. La perdita in questione, come spiegato, risulta essere stata segnalata "nel pomeriggio di lunedì 22 giugno. La mattina seguente (martedì 23 giugno), la perdita è stata oggetto di un sopralluogo: ad essa è stato assegnato un codice di intervento non prioritario, dal momento che la dispersione idrica era di entità contenuta e non causava disservizi alle utenze, mentre le squadre operative avevano in programma riparazioni di rotture più urgenti. L’intervento di riparazione è stato calendarizzato per la giornata odierna, giovedì 2 luglio".

La gestione delle perdite. "Segnalazioni fondamentali"

Acque ricorda inoltre il protocollo di gestione delle perdite: una volta giunta la segnalazione (da un cittadino, da un ente, dai propri operativi), nel giro di poche ore la perdita è oggetto di un sopralluogo per stabilire l'entità del guasto. La valutazione viene effettuata sulla base di vari parametri indicatori: potenziali rischi a cose o persone, interruzione dell'erogazione presso le utenze, volume di acqua dispersa, etc. Poi la riparazione è inserita in un crono-programma di interventi che tiene di conto del livello di priorità e urgenza.

Nei periodi estivi, viene spiegato, si verifica un consistente incremento di guasti e rotture sulla rete idrica rispetto alla media degli altri periodi dell’anno. Questo perché, a causa dell’aumento delle temperature, le condotte vengono sottoposte a maggiori sollecitazioni. "Ogni anno, Acque si impegna a fare fronte alla situazione organizzando il maggior numero di squadre possibili da dedicare alla riparazione delle perdite su tutto il territorio. Può accadere che una perdita, già segnalata da qualche giorno, "scali" a favore di interventi più importanti. Questo perché l’assoluta priorità di Acque è assicurare la continuità del servizio idrico ai cittadini".

Acque, viene aggiunto, "comprende la legittima "impazienza" dei cittadini che, segnalando con spirito lodevole le perdite, vorrebbero vedere le riparazioni effettuate nel giro di poche ore, ma è anche grazie a questa organizzazione che in questi anni il gestore è riuscito a ridurre in modo costante il volume d’acqua dispersa. L’aiuto dei cittadini è comunque fondamentale: possono segnalare le perdite in qualunque momento, mettendosi in contatto con il servizio-guasti, al numero verde gratuito 800 983 389 attivo 24 ore su 24. Attraverso questi strumenti, Acque è in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie in modo preciso, e di attivare in tempi più rapidi la procedura per il sopralluogo e la successiva riparazione dei guasti".

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