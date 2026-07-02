Piazza della Vittoria, come cambiano sosta e transito per gli appuntamenti serali di 'Empoli-Europa musica e danza 2026'

Nei prossimi giorni 'Uno spettacolo d’estate' porterà in piazza della Vittoria l’evento organizzato dall’associazione Harmonia, ‘Empoli-Europa musica e danza 2026’, seconda edizione, che si terrà nei giorni 5, 9, 20, 28, 29 luglio e 29 agosto 2026.

Domenica 5 luglio, ci sarà l’esibizione del coro femminile londinese di 55 elementi con interventi di danza: la St.Helen Girls School; il 9 luglio, la St.Benedicts School, esibizione della band di 50 elementi e coro di 45 e danza sempre da Londra; il 20 luglio, serata ancora londinese con Latymer School, coro e orchestra d’archi, 45 elementi; il 28 luglio, spazio alla Greenwich Youth Band, una jazz band di 28 elementi da Greenwich con danza, il 29 luglio, esibizione della Engelholm Marching Band, una band di 75 elementi da Engelholm, Svezia, con interventi di danza.

A chiudere questa bella carrellata, concerto straordinario con il Dug Trio Jazz band: piano, basso e batteria.

Per consentire lo svolgimento di questi appuntamenti, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla sosta e al transito in piazza della Vittoria e nella via Tinto da Battifolle.

Nei giorni 5, 9, 20, 28, 29 luglio e 29 agosto 2026, dalle 20.30 fino alle 23.30, nell’intera piazza della Vittoria e in via Tinto da Battifolle, all’intersezione con via Socco Ferrante, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.