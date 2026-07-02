Pontedera 'Città che legge': ottenuti 30mila euro dal bando nazionale

Sono state da poco pubblicate le graduatorie finali dei progetti vincitori del bando "Città che legge" per la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura. Pontedera è risultata al sesto posto assoluto a livello nazionale nei comuni tra 15mila e 50mila abitanti e il progetto presentato Ponte di Parole e oltre ha avuto un contributo di 30mila euro.

"Portiamo a casa un bellissimo risultato che riconosce il lavoro fatto in questi anni per la promozione della lettura - dice l'assessore comunale alla cultura Francesco Mori - Pontedera ha ottenuto da tempo la qualifica di Città che legge e proprio in questo ambito abbiamo partecipato al bando del Centro per il Libro e la Lettura che, lo ricordo, è un istituto autonomo del Ministero della Cultura."

"Il finanziamento - spiega ancora l'assessore - andrà a sostenere le nostre progettualità locali, per accrescere l'ecosistema favorevole alla lettura, i circuiti culturali integrati, i rapporti con le scuole e le associazioni del territorio. Guardiamo al futuro facendo tesoro di quanto fatto in questi anni - conclude Mori - e lo facciamo con rinnovato slancio, mettendo già in cantiere tutti gli eventi legati ai libri e alla lettura, con l'evento faro di Ponte di Parole e tutte le iniziative correlate e proseguendo i percorsi già ben avviati della nostra biblioteca, nelle scuole e con le realtà culturali cittadine".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa